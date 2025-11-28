Delhi Shocker: दूसरी पत्नी के साथ रहने के झगड़े में युवक ने महिला को मौत के घाट उतारा, कोर्ट में किया सरेंडर

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दयालपुर थाना इलाके में रहने वाले एक युवक ने अपनी दूसरी पत्नी की दिल्ली से बागपत ले जाकर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी का शव वहीं सरूरपुर कला के जंगल में फेंक दिया। बाद में परिवार के साथ मिलकर कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित की पहचान फैसल चौधरी के रूप में हुई है। दयालपुर थाना ने फैसल के खिलाफ हत्या व अपहरण समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इसकी पत्नी तैयाबा का शव बागपत के जंगल से बरामद किया है। पुलिस ने इसके पास से वारदात में इस्तेमाल इसके दोस्त की आइ-20 कार बरामद की है। आरोपित के घर वालों की तलाश में भी पुलिस छापेमारी कर रही है।

तैयाबा अपने परिवार के साथ चांदबाग क्षेत्र में रहती थीं। परिवार में माता-पिता व तीन भाई व एक बहन है। तैयाबा दिलशाद गार्डन में एक कंपनी में नौकरी करती थीं। तैयाबा के भाई अदनान ने बताया कि 22 नवंबर को उनकी बहन नौकरी पर गई थीं। आठ जब वह रात को नहीं लौटी तो परिवार ने फोन किया तो उसने कहा उसे आफिस से घर आने में देर हो जाएगी।

देर रात 2:48 बजे तैयाबा से आखिरी बार बात उनकी मां से हुई थी। तब तैयाबा ने पांच मिनट में घर पहुंचने की बात कही थी। लेकिन वह नहीं पहुंचीं। इसके बाद उनका फोन नहीं उठा। तड़के परिवार के सदस्य दयालपुर थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज करवाई। पता चला आखिरी बार तैयाबा को मुस्तफाबाद क्षेत्र के रहने वाले फैसल चौधरी के साथ देखा गया था।

पुलिस की छापेमारी में मिला फरार पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की तो वह फरार मिला। परिवार ने युवती के अपहरण की आशंका जाहिर की। पुलिस ने एफआइआर में अपहरण की धारा जोड़ी। आरोपित की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि फैसल शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। इसके पिता आलम पेशे से प्रापर्टी डीलर हैं।

फिर ये भी सामने आया कि अप्रैल 2025 को फैसल ने तैयाबा से साकेत कोर्ट में घर वालों को बिना बताए दूसरी शादी की थी। शादी के बाद भी तैयाबा अपने मायके रह रही थी। उसने अपने घर वालों को शादी की भनक नहीं दी थी। मंगलवार को आरोपित ने कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। वहां पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया।

कोर्ट से दो दिन की रिमांड मिली। उसकी निशानदेही पर बुधवार को युवती का शव जंगल से बरामद किया। पुलिस को पूछताछ में उसने बताया कि तैयाबा साथ में रहने का दबाव बना रही थी। पहली पत्नी की वजह से वह उसे घर नहीं ले पा रहा था।