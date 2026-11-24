जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह 8.56 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। पतंग के मांझे की चपेट में आने से 26 साल के युवक की मौत हो गई।

मृतक की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है, जो शाहीन बाग में परिवार के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे से गुजरते समय अचानक मांझे में फंस गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार और पूरे इलाके में कोहराम मच गया है।