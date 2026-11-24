डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े वकील दीपक नंदा की जेल के भीतर और बाहर ले जाने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें जेल में रोहित गोदारा गैंग के सदस्यों से अलग रखा जाए। हालांकि, बाहर ले जाते समय बुलेटप्रूफ वाहन और विशेष सशस्त्र कमांडो सुरक्षा की उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अमेरिका से चला रहा गैंग विशेष न्यायाधीश किरण बंसल दीपक नंदा (जिन्हें दीपक खत्री के नाम से भी जाना जाता है) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। नंदा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एक एफआईआर के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिसमें उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत संगठित अपराध, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अलावा आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप हैं।

रोहित गोदारा वही गैंगस्टर है जिसने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और माना जाता है कि वह अमेरिका से अपना गैंग चला रहा है। याचिका में की गई थीं ये मांगें नंदा ने अपनी याचिका में किसी भी उद्देश्य से जेल से बाहर ले जाने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ हाई-रिस्क सुरक्षा गार्ड या विशेष सशस्त्र कमांडो एस्कॉर्ट और बुलेटप्रूफ वाहन या बुलेटप्रूफ जेल वैन उपलब्ध कराने की मांग की थी।

याचिका में कहा गया था कि 24 फरवरी 2026 को रोहित गोदारा गैंग के सदस्यों ने मरघट वाले बाबा मंदिर के बाहर उन पर हमला किया था, जहां हमलावरों ने उस कार पर गोलीबारी की थी जिसमें वे अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, जिससे एक सह-यात्री को गोली लगी थी।

इस मामले में कश्मीरी गेट थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिका के अनुसार, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल 2026 के आदेश में उन्हें एक निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) दिया था। पुलिस और जेल प्रशासन का जवाब 19 नवंबर के अपने आदेश में अदालत ने कहा कि उसने पहले संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा था। जांच अधिकारी (आईओ) के जवाब में कहा गया कि न्यायिक हिरासत और परिवहन के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल अधिकारियों और न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी (एनएवी) की है, जो कैदियों को अदालत लाने-ले जाने का काम करती है।

तिहाड़ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के अनुसार, नंदा को अलग वार्ड में सुरक्षित रखा गया है और कर्मचारियों को चौबीसों घंटे निगरानी के साथ अतिरिक्त सतर्कता और कड़ी सुरक्षा बरतने को कहा गया है।

तीसरी बटालियन के डीसीपी ने बताया कि एनएवी, दिल्ली आर्म्ड पुलिस (डीएपी) और स्वयं नंदा के जरिए खतरे का आकलन किया गया, जिसमें हिरासत के दौरान उनके जीवन और सुरक्षा को कोई विश्वसनीय या विशिष्ट खतरा नहीं पाया गया, इसलिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। अदालत के अहम निर्देशों पर एक नजर अदालत ने डीसीपी द्वारा सुझाए गए एहतियाती उपायों का भी जिक्र किया, जिनमें जेल वैन और कोर्ट लॉक-अप में उन कैदियों से अलग रखना शामिल है जिनसे नंदा को डर है, साथ ही बोर्डिंग के समय कैदियों के नाम घोषित करना ताकि नंदा किसी ज्ञात प्रतिद्वंद्वी की पहचान कर सकें। इसके अतिरिक्त...