जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालकाजी में मां के साथ दो बेटों की सामूहिक आत्महत्या मामले की परतें अब खुलने लगी हैं। पिता की असमय मृत्यु, दिनों-दिन बढ़ता कर्ज का बोझ और नौकरी न मिल पाना अवसाद का कारण बन गया था। तंग आकर बड़े बेटे आशीष कपूर ने अक्टूबर में भी आत्महत्या की कोशिश की थी। उस समय मां घर के बाहर थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, तब मां अनुराधा कपूर ने उसे समझाया था। पर जब किराए का फ्लैट खाली करने की नौबत आयी तो सभी एकदम से टूट गए। शुक्रवार दोपहर तीनों अलग-अलग कमरे में नायलोन की रस्सी के सहारे पंखे से झूल गए थे।

किराए पर ले रखा था फ्लैट अनुराधा के पति संजीव कपूर दिल्ली के ही रहने वाले थे और प्राॅपर्टी डीलिंग का काम करते थे। एक रिश्तेदार ने बताया कि दो दशकों से उनका दिल्ली के नेहरू नगर में वाले अपने बड़े भाई व उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं था। सूत्रों के मुताबिक, संजीव डायबिटीज के मरीज थे। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई थी। जमा पूंजी के सहारे काम चलता रहा। परिवार ने कालकाजी के जी ब्लाॅक स्थित 70-बी के तीसरे फ्लोर पर टू-बीएचके फ्लैट दिसंबर 2023 में किराए पर लिया। लगभग 34 हजार रुपये किराया और इतना ही एडवांस भुगतान किया गया।

पढ़ाई के बाद कर रहा था नौकरी की तलाश आशीष इंजीनियरिंग करने के बाद से लगातार नौकरी की तलाश कर रहा था। वहीं, स्नातक के बाद चैतन्य यूपीएससी की तैयारी में लग गया। यानी 2023 के बाद भी परिवार के पास आय का कोई जरिया नहीं बन पाया। पढ़ाई-लिखाई और घर की जरूरतों में जमा पूंजी भी जल्द खत्म हो गई। कर्ज पर कर्ज लेकर काम चलता रहा। दो वर्ष से किराया देने तक के रुपए नहीं थे। मकान मालिक ने फ्लैट खाली करने को बोला तो कोर्ट में केस किया। वहां भी हार मिली।

कोर्ट में केस हारने पर उठाया कदम फ्लैट खाली करने की नौबत आ गई। न रहने का ठिकाना न आय का स्त्रोत, ऊपर से लंबा चौड़ा कर्ज देख आशीष ने दो महीने पहले भी जान देने की कोशिश की। पड़ोसियों ने बताया कि जब अनुराधा ने बेटे को समझा-बुझाकर शांत कराया तो उन लोगों ने स्थिति को सामान्य समझ लिया। मगर जिस आर्थिक व मानसिक तनाव से आशीष गुजर रहा था, परिवार को बाकी के सदस्यों की स्थिति भी लगभग वैसी ही थी। कोर्ट में केस हार जाने की ग्लानि ने तीनों को आत्मघाती कदम उठाने को प्रेरित किया।