'दिल्ली में 95 मोहल्ला क्लीनिक और बंद...' क्या गरीबों को मिलेगा इलाज?

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने BJP सरकार पर गरीबों को फ्री इलाज से दूर रखने के लिए 95 और मोहल्ला क्लीनिक बंद करने का आरोप लगाया है। AAP ने कहा कि वह मोहल्ला क्लीनिक बंद करने के साथ ही मेट्रो स्टेशनों और शॉपिंग मॉल में प्रीमियम शराब के शोरूम भी खोल रही है।

AAP ने सवाल किया कि अगर 95 और मोहल्ला क्लीनिक बंद हो गए तो गरीबों को इलाज कैसे मिलेगा। AAP ने कहा कि यह सरकार सबको शराब देना चाहती है लेकिन गरीबों को फ्री इलाज देने से मना कर रही है। AAP के दिल्ली कन्वीनर सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में एक बयान जारी किया। इस बीच, दिल्ली BJP के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने AAP के आरोपों का जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि पिछले आठ महीनों में दिल्ली में तीनों लेवल के डेमोक्रेटिक चुनावों में BJP से हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता भारद्वाज यह समझने में नाकाम हैं कि दिल्ली के लोग अब उनकी मनगढ़ंत कहानियों से गुमराह नहीं होंगे।