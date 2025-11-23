टिफिन के बकाया पैसे लेने फैक्ट्री गई नाबालिग की हत्या, पूछताछ के बाद आरोपी गिरफ्तार; जांच जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले के वजीराबाद में 11 साल की एक नाबालिग लड़की की हत्या कर शव खादर इलाके में फेंक दिया गया। वारदात उस वक्त हुई, जब नाबालिग फैक्ट्री में बकाया पैसा लेने गई थी। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपित को कुछ ही घंटों में दबोच लिया। उसकी पहचान कटिहार के मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई है।

फैक्ट्री में टिफिन देने जाती थी किशोरी आरोपित के कब्जे से कीचड़ व खून से सने कपड़े बरामद हुए हैं। वह कैप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कार्यरत था, जहां पर किशोरी टिफिन देने जाती थी। पुलिस को शक है कि हत्या से पहले आरोपित ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 21 नंवबर को वजीराबाद थाने में जगतपुर एक्सटेंशन इलाके से एक किशोरी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की। किशोरी के नहीं मिलने पर मामला हत्या व यौन उत्पीड़न की तरफ इशारा कर रहा था। 22 नवंबर की दोपहर करीब 12:27 बजे, पीसीआर काल मिली कि जगतपुर पुश्ता बांध रोड के पास खादर में एक नाबालिग का शव पड़ा है। पुलिस और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंचीं। करीब तीन बजे शव की पहचान हुई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दिन पहले दर्ज हुई थी।

पूछताछ में कबूला गुनाह फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित की पहचान के लिए 10 टीमें बनाई गईं। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालीं। तब आरोपित का सुराग मिला। जांच में पता चला कि नाबालिग पास की ही एक फैक्ट्री में टिफिन के बकाया पैसे लेने गई थी।