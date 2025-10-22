पारिवारिक विवाद में दादा को मारी थी गोली, फरार नाबालिग 24 घंटे में गिरफ्तार; हथियार बरामद
दिल्ली पुलिस ने दादा को गोली मारने के आरोप में एक नाबालिग को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पारिवारिक विवाद के चलते नाबालिग ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चांदनी महल थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग और हत्या के प्रयास के मामले में एक नाबालिग आरोपी को सिर्फ 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।
घटना 21 अक्टूबर की रात हुई थी, जब चांदनी महल इलाके में फायरिंग की गई थी। इस संबंध में थाना चांदनी महल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज की टीम ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपी का पीछा किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में जाल बिछाया और एक युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसकी पहचान 16 वर्षीय किशोर के रूप में हुई, जो पश्चिमी दिल्ली के ओल्ड जनकपुरी इलाके का रहने वाला है।
पूछताछ में स्वीकारा जुर्म
पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्त समीर मालिक के साथ मिलकर समीर के ही 75 वर्षीय दादा शब्बुद्दीन पर फायरिंग की थी। वारदात के बाद दोनों मौके से भाग गए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी बिहार स्थित अपने गांव भागने की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले ही उसे दबोच लिया गया।
जानकारी के अनुसार आरोपी सातवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ चुका है और नशे का आदी हो गया था। वह बुरी संगत में पड़कर स्थानीय अपराधियों के संपर्क में आया और फायरिंग जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हो गया। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, मां चाय का ठेला चलाती हैं और पिता मजदूरी करते हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी पहले भी दो आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। एक मामला हत्या के प्रयास का थाना डाबरी में दर्ज है, जबकि दूसरा मामला फायरिंग और रंगदारी का थाना अलीपुर में दर्ज है।
पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल और दो जिंदा कारतूस जब्त कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच ने कहा है कि अपराधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है और दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है।
