रैनबसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद, पीड़ित परिवारों को दिया मदद का भरोसा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। वसंत विहार स्थित कुली कैंप के पास शार्ट सर्किट के चलते आग लगने की घटना के बाद मंगलवार को दिल्ली के गृह एवं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। घटना में 20 वर्षीय अर्जुन और 42 वर्षीय संतोष की मौत हो गई थी। नुकसान का जायजा लेने के बाद उन्होंने मृतकों के परिवार से बात की। सांत्वना देते हुए आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया।

उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों की टीमें राहत एवं पुनर्वास कार्य में जुटी हुई हैं। दिल्ली के सभी रैन बसेरों की व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एजेंसियों को सख्त निर्देश उन्होंने कहा कि रैन बसेरों के रखरखाव को और बेहतर बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों को भी सजग और सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को सरकार उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है और उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से पूरी मदद दी जाएगी।

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी और इसकी विस्तृत जांच जारी है। सभी रैन बसेरों में सुरक्षा सुधार के लिए कदम त्वरित गति से उठाए जा रहे हैं। सर्दियों के मद्देनज़र सरकार बायोमास या अंगीठी का उपयोग रोकने के लिए जगह-जगह हीटर भी वितरित कर रही है।

टेंट आधारित रैन बसेरों पर विशेष नजर विशेष रूप से टेंट-आधारित रैन बसेरों में अंगीठी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा और सभी आवश्यक सुरक्षित साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं पहले से मौजूद रैन बसेरों में कोयला आदि जलाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के सभी रैन बसेरों का एक फोरेंसिक आडिट और फिजिकल आडिट कराने के भी निर्देश दिए है।