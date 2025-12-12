Language
    दिल्ली: शाहदरा में दूध कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर बदमाश फरार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:23 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के शाहदरा थाना क्षेत्र के बलबीर नगर में अज्ञात बदमाशों ने दूध कारोबारी बिल्ला राठौर को तीन गोलियां मारीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो ...और पढ़ें

    दिल्ली में दूध कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा थाना क्षेत्र के बलबीर नगर में एक दूध कारोबारी को अज्ञात बदमाशों ने तीन गोलियां मारीं। दूध कारोबारी बिल्ला राठौर को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।

    बताया गया कि बिल्ला की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर, शाहदरा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

     

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।