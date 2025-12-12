दिल्ली: शाहदरा में दूध कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर बदमाश फरार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा थाना क्षेत्र के बलबीर नगर में एक दूध कारोबारी को अज्ञात बदमाशों ने तीन गोलियां मारीं। दूध कारोबारी बिल्ला राठौर को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।

बताया गया कि बिल्ला की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर, शाहदरा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

