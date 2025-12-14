Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली मेट्रो ने रचा इतिहास, इस स्टेशन को मिला खास पुरस्कार; राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो के ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक ...और पढ़ें

    Hero Image

    ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को 'मेट्रो स्टेशनों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिट' के पुरस्कार से किया गया सम्मानित।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के पिंक लाइन के ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) 2025 के तहत 'मेट्रो स्टेशनों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिट' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन पर ऊर्जा-दक्षता में अनुकरणीय प्रयासों के लिए विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर-कमलों से डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने देश भर की विभिन्न मेट्रो रेल प्रणालियों से प्राप्त आवेदनों के बहुत व्यापक मूल्यांकन के बाद इस स्टेशन का चयन किया। ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल विद्युत ऊर्जा खपत के किलो वाट और ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक (EPI) (2 वर्ष में किलो वाट खपत) में महत्वपूर्ण और लगातार कमी करके यह उपलब्धि पाई है, इसके लिए विभिन्न उपकरणों के ऊर्जा उपयोग की नियमित निगरानी की गई तथा लक्षित ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करते हुए 2X28 वाट के 405 मौजूदा पारंपरिक प्रकार के ट्यूब लाइट फिक्स्चर को 2X14 वाट एलईडी ट्यूब लाइट से बदला गया।

    स्टेशन पर 150 किलो वाट पावर का एक समर्पित रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित है, जो सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 49% पूरा करता है, जिससे ग्रिड से बिजली पर इसकी निर्भरता काफी कम हो जाती है। स्टेशन को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) से इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) प्रमाणन के तहत "प्लेटिनम" रेटिंग भी मिली है, जो स्थिरता और पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति इसकी सुदृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

    यह एनईसीए पुरस्कार ऊर्जा खपत को कम करने, नवीन ऊर्जा संरक्षण उपायों और सौर ऊर्जा को अपनाने तथा बदले में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए डीएमआरसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।