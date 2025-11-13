Language
    दिल्ली ब्लास्ट के बाद सामने आई लापरवाही की ये तस्वीर, कहीं भारी न पड़ जाए अफसरों की अनदेखी

    By Dharmendra Yadav Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:33 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट के बाद, मेट्रो स्टेशनों पर ई-रिक्शा का जमावड़ा सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। रिठाला और रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशनों पर भारी भीड़ और जाम के कारण यात्रियों में डर का माहौल है। पुलिस ने बाजारों में सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन मेट्रो स्टेशनों पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।

    संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट की घटना के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। बाजारों में चौकसी बढ़ा दी है और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इन सब के बीच कुछ सार्वजनिक स्थलों पर अभी भी सतर्कता की आवश्यकता है। मेट्रो स्टेशन के बाहर अब भी वाहनों खासकर ई-रिक्शा का जमावड़ा है।

    रिठाला और रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर बेतरतीबी से खड़े ई-रिक्शा न केवल सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, बल्कि यातायात व्यवस्था के लिए भी सिरदर्द बने हैं। अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले इन स्थानों पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। इन दोनों मेट्रो स्टेशन के बाहर 30 से 40 ई-रिक्शा का जमावड़ा देखने को मिला। दोनों मेट्रो स्टेशन पर यातायात पुलिस का केवल एक जवान नजर आया।

    दैनिक जागरण ने बुधवार को इन दोनों मेट्रो स्टेशन के बाहर का निरीक्षण किया। रिठाला मेट्रो स्टेशन के प्रवेश व निकास द्वार पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से खड़े ई-रिक्शा का मजमा लगा दिखा। दोपहर तीन बजे यहां 50 से ज्यादा ई-रिक्शा का जमावड़ा नजर आया। इस कारण मेट्रो से बाहर आने वाले यात्रियों को रास्ता तक नहीं मिल पा रहा था। मेट्रो स्टेशन के आसपास यातायात जाम की स्थिति भी बन गई। रिठाला मेट्रो स्टेशन से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ाई जाते हैं।

    मेट्रो स्टेशन के लगभग एक से दो किलोमीटर के फासले पर सुखदेव महाविद्यालय, जिम्स कालेज समेत कई शिक्षण संस्थान हैं। जिनमें कई हजार बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते है। इसके अलावा रिठाला की फैक्ट्री में कामकाज के लिए लोग भी मेट्रो से आवाजाही करते है। सुबह और शाम के समय इस सड़क मार्ग पर भारी जाम की स्थिति देखने को मिलती है। रोहिणी की ओर से आने वाले वाहनों को रिठाला मेट्रो स्टेशन के आसपास भारी जाम का सामना करना पड़ता है। यहां यातायात पुलिस का केवल एक जवान दिखाई दिया।

    रिठाला मेट्रो स्टेशन से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन है। यहां भी कमोबेश रिठाला मेट्रो स्टेशन जैसा ही हाल देखने को मिला। शाम साढ़े चार बजे स्टेशन के आसपास भी 40 से 50 की संख्या में ई-रिक्शा का जमावड़ा देखने को मिलता है। यहां आसपास कई माल और अस्पताल है। लगभग आधा दर्जन माल, बड़ा होटल और दो बड़े अस्पताल भी हैं। यहां पुलिस का कोई भी जवान नहीं दिखा।

    लोगों ने बताया कि ई-रिक्शा के खिलाफ पहले भी कई बार पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन पांच-सात दिन के बाद फिर यही ढर्रा लौट आता है। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद अब तो सचेत होना ही चाहिए।

    मैं बुधविहार में रहता हूं और मधुबन चौक महाविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रतिदिन रिठाला मेट्रो स्टेशन से सफर करता हूं। यहां लगभग 50 ई-रिक्शा हमेशा खड़े रहते है। जिनकी वजह से जाम भी लगता है। लालकिला के पास बम विस्फोट हुआ है। उसके बाद हमें भी डर लगता है कि यहां ई-रिक्शा वालों की वजह से को अनहोनी न हो जाए। क्योंकि यहां काफी भीड़भाड़ रहती है और इनकी वजह से काफी जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है। - प्रखर, मेट्रो यात्री

    जबसे मैंने लालकिला के पास धमाके की खबर सुनी है। तब से मैं भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बच रहा हूं। लेकिन यहां मेट्रो स्टेशन पर ई- रिक्शा की वजह से जाम लगता है और काफी भीड़भाड़ रहती है। जिसकी वजह से मन में डर बना हुआ है। लेकिन मजबूरी है कि मुझे यहां आना पड़ता है। - कार्तिक, मेट्रो यात्री

    पार्किंग में खड़े वाहनों की जांच की, खोजी कुत्ते की मदद भी ली

    उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस ने वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, कंप्यूटर मार्केट व बर्तन बाजार की सुरक्षा व्यवस्था परखी। पुलिस ने खोजी कुत्ते की मदद से बाजार में रखी वस्तुओं, पार्किंग में खड़े वाहनों व फुटपाथ किनारे लगे कूड़े के ढेर तक का निरीक्षण किया। अशोक विहार थाना पुलिस ने दुकानदारों से सतर्क रहने का अनुरोध किया। कोई अनजान या संदिग्ध व्यक्ति क्षेत्र में नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करने को भी कहा।

    कार डीलर के साथ बैठक

    उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस ने क्षेत्र के कार डीलर के साथ बैठक की और वाहन सत्यापन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस ने डीलरों को सलाह दी गई कि वे बिक्री-खरीद का उचित रिकार्ड रखें और खरीदार के विवरण का सत्यापन करें ताकि वाहनों का गैरकानूनी गतिविधियों में दुरुपयोग रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध लेनदेन या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए।

     