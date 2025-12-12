Language
    दिल्लीवालों को एक और तोहफा, मेट्रो के नए प्रोजेक्ट का काम शुरू; 8 स्टेशनों का होगा कॉरिडोर

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:57 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) ने फेज‑IV के साकेत जी ब्लॉक‑लाजपत नगर कॉरिडोर पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉ ...और पढ़ें

    दिल्ली मेट्रो के फेज‑IV के साकेत जी ब्लॉक‑लाजपत नगर कॉरिडोर पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) ने आज फेजIV के साकेत जी ब्लॉकलाजपत नगर कॉरिडोर पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। यह फेजIV की प्राथमिक कॉरिडोरों के बाद का पहला नया खंड है, जहां भौतिक कार्य की शुरुआत की गई है।

    लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर (गोल्डन लाइन11) पर प्रथम टेस्ट पाइल एवं भूमिपूजन समारोह आज साकेत के समीप पुष्पा भवन के पास आयोजित किया गया, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है।

    इस अवसर पर डॉ. विकास कुमार, प्रबंध निदेशक, डीएमआरसी तथा डीएमआरसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उनके साथ इस खंड के कॉन्ट्रैक्टररेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के अधिकारी भी समारोह में शामिल हुए।लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर एक एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जिसमें कुल 08 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे- लाजपत नगर, एंड्रूज गंज, जीके1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पुष्प विहार तथा साकेत जी ब्लॉक।

    गोल्डन लाइन कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे कनेक्टिविटी बढ़ाने और मौजूदा मेट्रो लाइनों के साथ सहज एकीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। प्रथम टेस्ट पाइल इस नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए प्रमुख सिविल कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। यह कॉरिडोर न केवल लाखों यात्रियों की यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि शहर के सतत परिवहन ढांचे को भी सुदृढ़ करेगा।

    दक्षिण दिल्ली के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे ग्रेटर कैलाश1, साकेत, ग्रेटर कैलाश और पुष्प विहार आदि इस कॉरिडोर से लाभान्वित होंगे। कई प्रतिष्ठित विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों को भी इस लाइन के पूर्ण होने के बाद बेहतर मेट्रो सुविधा प्राप्त होगी।

    यह कॉरिडोर मौजूदा मैजेंटा लाइन से चिराग दिल्ली पर तथा वायलेट और पिंक लाइनों से लाजपत नगर पर सहज रूप से जुड़ जाएगा। इन लिंक के साथ, लाजपत नगर दक्षिण दिल्ली का एक प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में उभरेगा और एक ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बनेगा, जो यात्रियों को राजधानी के मेट्रो नेटवर्क में बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा।