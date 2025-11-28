दिल्ली की जहरीली हवा का दुश्मन बनी धूल, 6 मंजिला इमारतों में अब एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य

Language
    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:55 AM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। अब 6 मंजिला इमारतों के लिए एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य कर दी गई है। यह फैसला शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा, क्योंकि एंटी-स्मॉग गन हवा में मौजूद धूल के कणों को कम करने में प्रभावी हैं। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों को सांस लेने में आसानी होगी।

    दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए छह मंजिला से ऊपर की इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य कर दी गई हैं। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। सड़कों और कंस्ट्रक्शन साइट्स से उड़ने वाली धूल दिल्ली की हवा को खराब कर रही है। हवा के प्रदूषण को कम करने के लिए धूल की समस्या को हल करना होगा। इसके लिए छह मंज़िला और उससे ऊपर की कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) का दावा है कि उसने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कुल 82 एंटी-स्मॉग गन लगाई हैं।

    गुरुवार को, DMRC ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में दावा किया कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उसने एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल ज़रूरी किए जाने से बहुत पहले ही अपनी सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी-स्मॉग गन लगा दी थीं।

    गौरतलब है कि कुछ दिन पहले, दिल्ली नगर निगम ने महरौली-बदरपुर रोड पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी-पल्यूशन उपायों को लागू न करने पर DMRC के खिलाफ ₹3.8 लाख का चालान जारी किया था। कॉर्पोरेशन ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की गाइडलाइंस और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था।

    साइट पर धूल कंट्रोल ठीक से न होना, कंस्ट्रक्शन मटीरियल का खुला स्टोरेज, गलत बैरिकेडिंग और खराब हाउसकीपिंग जैसी कमियों का ज़िक्र किया गया। हालांकि, DMRC ने इन आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि जिस साइट पर एंटी-पॉल्यूशन उपाय लागू न करने के लिए चालान काटा गया था, उसका सिर्फ़ एक हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।