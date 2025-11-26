DMRC ने शुरू किया 10 साल का मास्टर प्लान, किराया-रेवेन्यू बढ़ाने से लेकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक सबकुछ बदलेगा
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली और NCR के दूसरे शहरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपना 10 साल का प्लान बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की रूपरेखा बनाने के साथ-साथ सर्विस क्वालिटी सुधारने और मेट्रो रेवेन्यू बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। DMRC 2027 से 2037 तक का रोडमैप तैयार करेगा, जो 2047 तक विकसित भारत के विजन और दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के हिसाब से होगा। रोडमैप तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया जाएगा।
DMRC ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी किया है। अपॉइंट होने के बाद, कंसल्टेंट अपना काम पूरा करके 120 से 180 दिनों में रिपोर्ट देगा। कंसल्टेंट DMRC के बिजनेस का डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक रिव्यू करेगा, जिसमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एसेट यूटिलाइजेशन, रेवेन्यू सोर्स, पैसेंजर फेयर स्ट्रक्चर और राइडरशिप की गहरी स्टडी शामिल है। कमियों की पहचान करने के लिए दिल्ली मेट्रो की तुलना ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से की जाएगी। इसके आधार पर, पैसेंजर सुविधाओं, पैसेंजर सैटिस्फैक्शन और सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे।
DMRC अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस एफिशिएंसी बढ़ाने, पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अपनाने, नेटवर्क बढ़ाने, मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन और फर्स्ट-माइल और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की स्ट्रेटेजी पर खास ध्यान दिया जाएगा।
फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए, किराया और नॉन-किराया रेवेन्यू बढ़ाने, TOD-बेस्ड डेवलपमेंट और इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल जैसे उपायों की स्टडी की जाएगी। इसके अलावा, नेट-ज़ीरो एमिशन हासिल करने, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने और स्टेशनों, ट्रेनों और डिपो में एनर्जी की खपत को ऑप्टिमाइज़ करने सहित मज़बूत और एनर्जी-एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक रोडमैप डेवलप किया जाएगा।
दिल्ली मेट्रो नेटवर्क
- कुल नेटवर्क लगभग 395 किलोमीटर है, जिसमें 12 कॉरिडोर और 289 स्टेशन शामिल हैं।
- फेज IV के तहत कुल 110 किलोमीटर के छह कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या प्रपोज्ड है। इनमें से तीन कॉरिडोर: जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम, मजलिस पार्क-मौजपुर और एरोसिटी-तुगलकाबाद, बन रहे हैं। लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ पर भी काम शुरू होने वाला है। रिठाला-नरेला-नाथूपुर (कुंडली) को हाल ही में मंज़ूरी मिली है।
