Delhi Metro ने किया नामुमकिन को मुमकिन, रेड लाइन के नीचे से गुजरी मजेंटा लाइन; किन लाइनों पर और कहां होगा इंटरचेंज स्टेशन?
दिल्ली मेट्रो ने फेज IV में पुलबंगश के पास रेड लाइन के नीचे मैजेंटा लाइन के लिए अंडरग्राउंड टनल का काम पूरा किया। रेड लाइन पर ट्रेनों को बिना रोके यह मुश्किल काम किया गया। डीएमआरसी ने खास इंजीनियरिंग और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया ताकि कोई खतरा न हो। यह जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम कॉरिडोर का हिस्सा है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने फेज IV के तहत पुलबंगश इलाके में रेड लाइन के ठीक नीचे, मजेंटा लाइन के जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम कॉरिडोर के लिए अंडरग्राउंड टनल का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है। यह काम इसलिए अहम है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ऊपर चल रही रेड लाइन की ट्रेनों को एक भी दिन नहीं रोका गया।
DMRC के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल का कहना है कि पुलबंगश और सदर बाजार के बीच टनल बनाना टेक्निकली बहुत मुश्किल था। रेड लाइन का यह हिस्सा बैलेंस्ड कैंटिलीवर स्पैन पर टिका है और इसकी नींव खुली हुई है। इसके नीचे टनल बोरिंग मशीन (TBM) चलाने में बहुत सावधानी की ज़रूरत थी।
कोई भी हरकत पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए, DMRC ने खास इंजीनियरिंग तैयारी की। रेड लाइन के पियर्स के आसपास की ज़मीन को मज़बूत करने के लिए ट्यूब-एंड-मैनचेट (TAM) टेक्निक का इस्तेमाल करके 180 बोरहोल तैयार किए गए। इसके बाद, मिट्टी को स्थिर करने, खाली जगहों को भरने और उसकी लोड-बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हाई-स्ट्रेंथ सीमेंट ग्राउटिग का इस्तेमाल किया गया। इससे यह पक्का हुआ कि टनल की खुदाई के दौरान जमीन धंसे नहीं।
सुरंग को सुरक्षित बनाने के लिए, सरफेस सेटलमेंट मार्कर, डीप इनक्लिनोमीटर, बिल्डिंग सेटलमेंट पॉइंट, पियर टिल्ट मीटर और ऑटोमैटिक टोटल स्टेशन जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए गए थे। एक्सपर्ट्स की एक टीम ने 24 घंटे डेटा पर नज़र रखी। लगभग 40 मीटर लंबी सुरंग 25 दिनों में पूरी हुई। इस सेक्शन पर डाउनलाइन सुरंग पूरी हो गई है, जबकि अपलाइन पर काम चल रहा है। रेड लाइन पर रोजाना सात लाख लोग सफर करते हैं।
जरूरी बातें:
- मैजेंटा लाइन पर बन रहा जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम कॉरिडोर 27.452 km लंबा होगा। यह मैजेंटा लाइन (बॉटनिकल गार्डन-जनकपुरी वेस्ट) का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है।
- पुलबंगश में, कॉरिडोर मौजूदा रेड लाइन (रिठाला-शहीद स्थल नया बस अड्डा, गाजियाबाद) के नीचे से गुज़रता है। यहां एक सुरंग बनाई जा रही है।
- पीतमपुरा में, कॉरिडोर रेड लाइन के ऊपर से गुजरता है। पीतमपुरा मधुबन चौक के पास भारी स्टील स्पैन वाला 50 मीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। यह दिल्ली मेट्रो का चौथा सबसे ऊंचा पॉइंट (22.54 मीटर) और बन रहे जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम कॉरिडोर का तीसरा सबसे ऊंचा पॉइंट (22.54 मीटर) है।
- मैजेंटा लाइन में हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन के पास सबसे ज्यादा ऊंचाई 28.362 मीटर है, इसके बाद हैदरपुर बादली मोड़ के पास 27.610 मीटर है। पिंक लाइन में धौला कुआं स्टेशन के पास सबसे ज्यादा ऊंचाई 23.6 मीटर है।
|जनकपुरी वेस्ट - आरके आश्रम मैजेंटा लाइन कॉरिडोर
कुल 6 इंटरचेंज स्टेशन
|इंटरचेंज स्टेशन
|कनेक्टिंग लाइन
|पीरागढ़ी
|ग्रीन लाइन
|पीतमपुरा
|रेड लाइन
|हैदरपुर बादली मोड़
|येलो लाइन
|मजलिस पार्क
|पिंक लाइन
|पुलबंगश
|रेड लाइन
|आरके आश्रम
|ब्लू लाइन
