Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में MCD स्कूल के प्रिंसिपल का ट्रांसफर, महिला शिक्षिकाओं ने की थी शिकायत

    By Rais Rais Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिकाओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। शिक्षिकाओं की शिकायत के बाद, एमसीडी ने प्रिंसिपल को स्थानांतरित कर दिया है। मामले की जांच जारी है और आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    व्हाट्सएप ग्रूप पर महिला टीचर्स को भेजाता था अश्लील मैसेज।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। किशनगढ़ एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश महतो पर महिला शिक्षिकाओं को व्हाट्सएप ग्रुप में अभद्र संदेश भेजने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर सवाल उठे।

    दबाव बढ़ने पर एमसीडी एजुकेशन विभाग हेडक्वार्टर ने तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया है। मामला सामने आने के बाद 25 अक्टूबर को शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपों की शिकायत कई दिन पहले डिप्टी डायरेक्टर (एजुकेशन) को दिए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। बढ़ती शिकायतों के बाद एमसीडी शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल अवधेश महतो का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया। उन्हें प्रशासनिक आधार पर सुल्तानपुरी एमसीपीएस सी-6 ब्लाक-टू, रोहिणी जोन भेजा गया है।

    विभाग ने बताया “प्रशासनिक आवश्यकता”

    आदेश में साफ लिखा है कि यह फैसला जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। विभाग ने इसे “प्रशासनिक आवश्यकता” बताया है। हालांकि कई लोगों का सवाल है कि कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई। शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद भी अधिकारियों की चुप्पी बेहद चिंताजनक है।

    उनका आरोप है कि संवेदनशील मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वरना पीड़ितों का भरोसा टूटता है। एमसीडी के भीतर प्रक्रियाओं में देरी को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। जांच टीम आरोपी प्रिंसिपल द्वारा भेजे गए संदेशों, ग्रुप चैट और शिक्षिकाओं के बयान की जांच करेगी।

    यदि आरोप साबित होते हैं, तो सख्त विभागीय कार्रवाई और निलंबन भी संभव है। फिलहाल सभी महिला शिक्षकों को भरोसा दिलाया गया है कि उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।