Delhi MCD Bypolls: आम आदमी पार्टी की भितरघातियों पर नजर, सख्त कार्रवाई की तैयारी
आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के उपचुनाव में भितरघात करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। पार्टी को जानकारी मिली है कि कुछ नेता पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। रिश्तेदारों को टिकट न मिलने से नाराज कुछ नेता भितरघात कर रहे हैं। पार्टी ऐसे अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी और भितरघातियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की भितरघातियों पर कड़ी नजर है और भीतरघात कर रहे नेताओं पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल, दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हो रहे उपचुनाव में कई विधायक और पूर्व विधायक अपने रिश्तेदारों और पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने के बजाय अपने ही कार्यकर्ताओं को दिया है।
अपने रिश्तेदारों व पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट न मिलने से कुछ नेता नाराज हैं और भीतरघात कर रहे है। इसके अलावा भी कुछ नेता पार्टी उम्मीदवारों की मदद करने के बजाए विरोधियों की चुपके-चुपके मदद कर रहे हैं। भीतरघात की जानकारी मिलने पर पार्टी ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए मंगलवार शाम बैठक भी की।
एमसीडी के 12 वार्डों में हो रहे उपचुनाव
आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने एमसीडी के 12 वार्डों में हो रहे उपचुनाव में सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट देने के का निर्णय लिया था। पार्टी के इस निर्णय से कुछ विधायक और नेता नाराज हुए थे। साथ ही कुछ नेता पार्टी उम्मीदवारों की मदद नहीं कर रहें। इसमें सीलमपुर और वजीरपुर के भी नेता भी शामिल हैं। जिन पर पार्टी की कड़ी नजर है।
पार्टी को जानकारी मिली है कि कुछ नेता पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और विरोधी दल के उम्मीदवार का चुपचाप प्रचार कर रहे हैं। पार्टी ने तय किया है कि भले ही पार्टी उपचुनाव में कुछ सीटें हार जाएंगे, लेकिन ऐसे अनुशासन हीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
‘‘आप’’ के एक पदाधिकारी का कहना है कि पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि एमसीडी उपचुनाव में सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। इसके बावजूद पार्टी के पूर्व विधायक शोएब इक़बाल ने पार्टी से बिना पूछे ख़ुद ही अपने साले काशिफ़ क़ुरैशी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया था।
पार्टी ने साफ किया है कि पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे में सबसे बेहतर उम्मीदवार मुदस्सर उस्मान क़ुरैशी को टिकट दिया है। मुदस्सर पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और यूथ विंग दिल्ली के सह सचिव हैं। पार्टी रिश्तेदारों को टिकट देने से बचना चाहती थी और अपने कार्यकर्ता को मौक़ा देना चाहती थी।
‘‘आप’’ के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि एमसीडी उपचुनाव में कुछ नेताओं द्वारा भितरघात करने की जानकारी मिली है। पार्टी पूरी तरह से चौकन्नी है और भितरघातियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। पार्टी ने भितरघात करने वाले नेताओं को चिन्हित भी किया है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है।
