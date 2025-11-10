Language
    दिल्ली में MCD उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन आज, वोटरों को मिलेंगी ये खास सुविधाएं

    By Nihal Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:50 AM (IST)

    दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की सुविधा शामिल है। प्रत्येक वार्ड में मॉडल और पिंक बूथ बनाए जाएंगे, और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएँ होंगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे।

    दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। सोमवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसे देखते हुए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियाँ की हैं।

    अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती के साथ-साथ प्रतीक्षालय में उम्मीदवारों और प्रस्तावकों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। उपचुनावों में मतदान प्रतिशत कम न हो, इसके लिए भी आयोग ने व्यापक तैयारियाँ की हैं और इस बार कई सुविधाएँ जोड़ी जा रही हैं। सबसे खास बात यह होगी कि मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन रखने की सुविधा होगी।

    दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो।

    उन्होंने बताया कि इन 12 उपचुनावों के लिए 580 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें लगभग 683,000 मतदाता होंगे। उन्होंने बताया कि यह देखा गया है कि मतदान केंद्रों पर पहुँचने पर लोग अक्सर मोबाइल फोन रखने की सुविधा न होने के कारण वापस लौट जाते हैं। इसलिए, प्रत्येक मतदान केंद्र पर मोबाइल फ़ोन जमा करने की सुविधा स्थापित की जाएगी।

    जमा करने के बाद, कर्मचारी मोबाइल फ़ोन ले लेंगे और मतदान के लिए एक टोकन प्रदान करेंगे। वापस आने पर, टोकन जमा करके मोबाइल फ़ोन लिया जा सकेगा।

    अधिकारी ने बताया कि इस चुनाव में प्रत्येक वार्ड में एक मॉडल बूथ और एक पिंक बूथ बनाया जाएगा। सभी मतदान केंद्र दिव्यांगजनों के लिए सुलभ होंगे। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर बैठे डाक मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकेंगे। हालाँकि, उन्हें इसके लिए एमसीडी के चुनाव ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा।

    आयोग के अनुसार, मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट और पानी की सुविधा होगी। मतदाताओं की प्रतिक्रिया भी एकत्र की जाएगी।