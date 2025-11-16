दिल्ली MCD उपचुनाव: भाजपा में बगावत थमी... AAP में सुलगहट, नामांकन वापसी के बाद अब मैदान में 51 उम्मीदवार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 51 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। एक नारायणा वार्ड से था, जबकि दूसरा पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर वार्ड से था। दोनों उम्मीदवार भाजपा के बागी थे। हालाँकि, भाजपा ने उनके नामांकन की सूचना मिलते ही तुरंत इन उम्मीदवारों से संपर्क किया। उन्हें मनाने के बाद, भाजपा ने अब दोनों के नामांकन वापस ले लिए हैं।

वीरेंद्र सिंह ने विनोद नगर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि ऋषिपाल तंवर ने नारायणा वार्ड से अपना नामांकन दाखिल किया। वीरेंद्र सिंह पहले पटपड़गंज विधायक रवि नेगी के करीबी और भाजपा में शक्ति केंद्र प्रमुख थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने बागी के रूप में नामांकन दाखिल किया।

स्थानीय सांसद और विधायक ने वीरेंद्र सिंह से बात की और उन्हें अपना नामांकन वापस लेने के लिए राजी किया। इसी तरह, भाजपा की करोल बाग जिला टीम के सदस्य ऋषिपाल तंवर भी टिकट मिलने की उम्मीद में थे, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया।

गौरतलब है कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए 133 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 53 वैध पाए गए, जबकि 80 खारिज कर दिए गए। 10 तारीख तक नामांकन दाखिल किए गए थे। 12 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच हुई और 15 तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकते थे।

दो उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद, 51 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। जिन 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें से नौ पहले भाजपा के पास थीं, जबकि तीन आप के पास थीं। पार्षदों के विधायक और एक पार्षद के सांसद बनने के कारण 11 सीटें खाली हुईं। भाजपा के भीतर बगावत थम गई है, लेकिन आप में सुलगहट जारी है।