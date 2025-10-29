दिल्ली में MCD उपचुनाव का बजा बिगुल, 12 सीटों पर इस दिन होगा मतदान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों के लिए उपचुनावों की घोषणा हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को मतदान की तारीख घोषित की है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इन 12 में से 11 सीटें इस साल पार्षदों के विधायक चुने जाने के कारण खाली हुई थीं, जबकि द्वारका-बी वार्ड की सीट पिछले साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में कमलजीत सहरावत के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी।

गौरतलब है कि शालीमार बाग सीट भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधायक चुने जाने के कारण उपचुनाव में खाली हुई थी। इन 12 सीटों में से तीन पहले आप और नौ भाजपा के पास थीं। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के सचिव आदेश्वर कांत द्वारा जारी चुनाव अधिसूचना के अनुसार, चुनाव अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 3 से 10 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, और 15 नवंबर तक नामांकन वापस लेने का विकल्प होगा। आयोग के अनुसार, चुनाव की तारीख घोषित होते ही सभी 12 सीटों पर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

इसका मतलब है कि न तो विधानसभा और न ही एमसीडी इन वार्डों में कोई नया विकास कार्य कर पाएँगे। केवल उन्हीं कार्यों की अनुमति होगी जिनके कार्यादेश पहले ही जारी हो चुके हैं। 2022 में, पहले तीन भागों में विभाजित एमसीडी का एकीकरण कर दिया गया था। उस समय, दिसंबर 2022 के चुनावों में, आम आदमी पार्टी ने एकीकृत एमसीडी की 250 सीटों में से 134 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा ने 104 सीटें जीती थीं। आठ सीटें कांग्रेस को और तीन निर्दलीय पार्षदों को मिलीं।

बहुमत के आधार पर, आप ने 2023 से 2025 तक तीन महापौर चुने। हालाँकि, इस साल अप्रैल में हुए महापौर चुनावों में, बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य के कारण भाजपा बहुमत के आधार पर जीती, जिसमें आप के कई पार्षद भाजपा में शामिल हो गए और 16 आप पार्षदों ने एक अलग पार्टी, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, बना ली। भाजपा ने एमसीडी की सर्वोच्च समिति, स्थायी समिति, पर भी जीत हासिल की।

दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, 1 जनवरी, 2025 की मतदाता सूची को विधानसभा चुनाव के लिए अर्हता तिथि माना गया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्रों की सूची भी सार्वजनिक कर दी है। आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति पहले ही कर दी है।

नगर निगम के आम चुनाव दिसंबर 2027 में होने हैं। इसलिए, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक रहेगा। नगर निगम चुनाव ऐप पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नगर निगम चुनाव ऐप भी लॉन्च किया है। यह ऐप फॉर्म, मतदान केंद्र की जानकारी और अन्य डिजिटल सेवाओं की जानकारी प्रदान करेगा। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता ऐप के माध्यम से पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ और अन्य सेवाओं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

चुनाव अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी।

नामांकन 10 नवंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं।

नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ केवल दो व्यक्ति ही जा सकते हैं।

नामांकन पत्रों की जाँच 12 नवंबर को होगी।

नाम वापसी 15 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी।

12 सीटों के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे (सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक, बिना किसी रुकावट के)।

मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

चुनाव प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। इन सीटों पर चुनाव होने हैं और आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है: