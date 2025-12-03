Delhi MCD By Election Result Live: शालीमार बाग में BJP प्रत्याशी की मजबूत बढ़त, दक्षिणपुरी वार्ड से AAP आगेे
LIVE Vote Counting | Delhi MCD upchunav Result 2025 LIVE: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। यह चुनाव भाजपा, आप और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी वोटरों के बीच पकड़ का पता चलेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi MCD By Election Result 2025 Live : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आज बुधवार को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती चल रही है और दोपहर तक फाइनल नतीजे आ जाएंगे। परिणाम से पता चलेगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वोटरों पर कितनी मजबूत पकड़ है। साथ ही कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का एक मौका है। यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट...
Shalimar Bagh byelection Result LIVE: शालीमार बाग में बीजेपी की बड़ी बढ़त
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की गृह विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में नगर निगम उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनीता जैन ने पहले दो राउंड में मजबूत बढ़त बना ली है। दो राउंड की मतगणना के बाद अनीता जैन लगभग 3300 मत से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बबीता से आगे चल रही हैं।
Chandni Chowk up chunav Result LIVE: चांदनी चौक में भाजपा प्रत्याशी 1100 वोट से आगे
चांदनी चौक में दो राउंड की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी 1100 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं, चांदनी महल में ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लाक आगे और आप यहां तीसरे नंबर पर है।
Delhi MCD up chunav Result LIVE: वार्ड-163 में कांग्रेस प्रत्याशी 1275 वोटों से आगे
वार्ड- 163 यानी संगम विहार सीट पर दो राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश चौधरी 1275 वोटों से आगे चल रहे हैं।
Delhi MCD bypoll Result 2025 Live: वार्ड-164 में आम आदमी पार्टी आगे
वार्ड-164 में दो राउंड की गिनती के बाद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 1584 वोटो से आगे चल रहे हैं।
Delhi MCD ByElection 2025 Result Live: विनोद नगर वार्ड से भाजपा प्रत्यागी सरला चौधरी आगे
दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। ईवीएम से मतों की गणना शुरू हो गई है। इससे पहले, बैलेट पेपर की मतगणना में पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर वार्ड से भाजपा प्रत्यागी सरला चौधरी ने बढ़त बना ली है। वहीं, दक्षिणपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी पहले राउंड में आगे चल रही है।
Delhi MCD ByElection Result LIVE: राउज एवेन्यू के सीएम श्री स्कूल में चल रही मतगणना
एमसीडी के 12 वार्ड के लिए वोटों की गिनती अभी 10 सेंटर्स पर चल रही है। यहां राउज एवेन्यू के सीएम श्री स्कूल में काउंटिंग सेंटर के अंदर की एक झलक सामने आई है।
VIDEO | The bypoll results of 12 wards of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) will be declared after the counting of votes today. Visuals from inside the counting centre set up at CM Shri School, Rouse Avenue.
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/Pktr7jrtK1
Delhi MCD ByElection Result LIVE: बीजेपी और आप अहम फैसले के लिए तैयार
दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए काउंटिंग हो रही है। नतीजों से बीजेपी और आप की वोटर ताकत का पता चलने की उम्मीद है।
Delhi MCD ByElection 2025 Result Live: पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू
दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के लिए सभी 12 वार्ड की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है।
Delhi MCD ByElection Result 2025 Live: मतगणना सेंटर पहुंचे सभी प्रत्याशी
पूर्वी दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव की मतगणना मंडावली के स्कूल में हो रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई है। सभी प्रत्याशी सेंटर में पहुंच गए हैं।
Delhi MCD up chunav 2025 Result Live: मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
मतगणना केंद्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीती थीं, जबकि आप 22 सीटों पर सिमट गई थी। मतगणना को लेकर लगभग 1,800 दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं।
Delhi MCD up chunav Result LIVE: उपचुनाव के नतीजे बताएंगे दिल्ली के वोटरों का मूड
उपचुनाव के नतीजे दिल्ली में वोटरों के मूड को भी दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतकर 27 साल बाद राजधानी में सत्ता में वापसी की है।
Delhi MCD bypoll Result 2025 Live: दो वार्ड के नतीजों पर टिकी नजरें
सभी की नजरें खास तौर पर शालीमार बाग बी और द्वारका बी वार्ड के नतीजों पर टिकी होंगी। शालीमार बाग बी वार्ड तब खाली हुआ था जब बीजेपी की मौजूदा पार्षद रेखा गुप्ता फरवरी में विधानसभा चुनाव जीतकर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थीं।
Delhi MCD bypoll Result 2025 Live: कहां-कहां बनाए गए मतगणना केंद्र
कुल 12 वार्डों के लिए 10 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, इनमें प्रमुख रूप से मुंडका, शालीमार बाग‑बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका‑बी, ढीचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार‑ए, दक्षिण पुरी, विनोद नगर और ग्रेटर कैलाश वार्ड शामिल है।
Delhi MCD ByElection Result LIVE: 38.51 प्रतिशत हुई थी वोटिंग
12 वार्डों के लिए 30 नवंबर को हुए हुए मतदान में 38.51 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा चांदनी महल वार्ड में 55.93 प्रतिशत और ग्रेटर कैलाश में सबसे कम 26.75 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।
Delhi MCD ByElection Result LIVE: वोटों की गिनती के लिए बनाए गए हैं 10 मतगणना केंद्र
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव की मतगणना के लिए 10 मतगणना केंद्र निर्धारित किए हैं। दोपहर तक आने वाले नतीजों से साफ होगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी।
Delhi MCD ByElection Result 2025 Live: 51 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला
एमसीडी उपचुनाव के नतीजों से 51 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जिन 12 वार्ड में 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी, उनमें से नौ पहले बीजेपी के पास थे और बाकी तीन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था।