आज जारी होगी निगम चुनाव की अधिसूचना, 10 तक होंगे नामांकन, 12 वार्डों में होंगे उपचुनाव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उप चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी करेंगे। अधिसूचना जारी करते हुए निगम चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे 10 नवंबर तक 12 सीटों पर नामांकन किए जा सकेंगे। दिल्ली राज्य निर्चावन आयोग के अनुसार नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक सभी रिटर्निंग आफिसर के पास जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने इसके लिए सभी रिटर्निंग आफिसर की जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है।



आयोग के अनुसार नामांकन पांच हजार रुपये सुरक्षा राशि सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को जमा करानी होगी जबकि 2500 रुपये अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले प्रत्याशी को जमा करानी होगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ दो ही व्यक्तियों के साथ रहने की अनुमति होगी। जबकि चुनाव में आठ लाख रुपये तक के खर्च की सीमा है।