Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज जारी होगी निगम चुनाव की अधिसूचना, 10 तक होंगे नामांकन, 12 वार्डों में होंगे उपचुनाव

    By Nihal Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन 10 नवंबर तक किए जा सकते हैं। सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए 5000 रुपये और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए 2500 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उप चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी करेंगे।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उप चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी करेंगे। अधिसूचना जारी करते हुए निगम चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे 10 नवंबर तक 12 सीटों पर नामांकन किए जा सकेंगे। दिल्ली राज्य निर्चावन आयोग के अनुसार नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक सभी रिटर्निंग आफिसर के पास जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने इसके लिए सभी रिटर्निंग आफिसर की जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है।

    आयोग के अनुसार नामांकन पांच हजार रुपये सुरक्षा राशि सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को जमा करानी होगी जबकि 2500 रुपये अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले प्रत्याशी को जमा करानी होगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ दो ही व्यक्तियों के साथ रहने की अनुमति होगी। जबकि चुनाव में आठ लाख रुपये तक के खर्च की सीमा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर को 12 सीटों पर उप चुनाव होंगे। जबकि तीन दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। इसमें छह वार्ड सामान्य श्रेणी के हैं जबकि पांच वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है।जबकि दक्षिणपुरी वार्ड अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। 10 नवंबर तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया के बाद 12 नवंबर को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। जबकि 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।