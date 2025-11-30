Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    Delhi MCD ByElection 2025 Live: दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 12 सीटों पर मतदान जारी, AAP-BJP में कड़ी टक्कर

    Delhi MCD up chunav 2025 voting Live : दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव 2025 में मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री और सांसद भी मतदान करेंगे। यह चुनाव भाजपा, आप और कांग्रेस तीनों दलों के लिए परीक्षा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा।

    By Abhishek Tiwari Sun, 30 Nov 2025 08:43 AM (IST)
    Delhi MCD ByElection 2025 Live: दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 12 सीटों पर मतदान जारी, AAP-BJP में कड़ी टक्कर

    विनोद नगर वार्ड में मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाता। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi MCD ByElection 2025 voting Live : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 सीटों पर आज रविवार को उपचुनाव है। सभी 12 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह साढ़े सात बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम पांच बजे तक चलेगा। इसके नतीजे तीन दिसंबर को आएंगे। यहां पढ़िये पल-पल का अपडेट... 

    30 Nov 20259:15:10 AM

    Vinod Nagar byelection LIVE: विनोद नगर वार्ड से प्रत्याशी गीता रावत ने डाला वोट

    एससीडी उपचुनाव के लिए विनोद नगर वार्ड से आप की प्रत्याशी गीता रावत अपने पति डी एस रावत के साथ मतदान केंद्र पहुंची और मतदान किया।

    30 Nov 20259:06:09 AM

    Delhi MCD ByElection 2025 Live: राज्य चुनाव आयुक्त कर रहे निगरानी

    राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव दिल्ली के मुख्यालय में मतदान केंद्रों की LIVE वेब कास्टिंग के माध्यम से 12 वार्ड में मतदान की निगरानी कर रहे हैं। वह एमसीडी उपचुनाव में पारदर्शिता, सतर्कता और सुचारू संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं।

    WhatsApp Image 2025-11-30 at 8.59.12 AM

    30 Nov 20259:04:23 AM

    Delhi MCD ByElection LIVE: सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम 

    मुंडका वार्ड पहुंचे बाहरी जिला पुलिस उपायुक सचिन शर्मा ने कहा है कि सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। किसी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस के जवान तैयार हैं।

    WhatsApp Image 2025-11-30 at 8.41.09 AM

    30 Nov 20258:51:06 AM

    Mundka MCD chunav LIVE: व्हीलचेयर से मतदान केंद्र पहुंच रहे बुजुर्ग

    बाहरी जिला उपायुक्त सचिन शर्मा ने मुंडका मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। मुंडका वार्ड में पुलिस कर्मियों द्वारा व्हीलचेयर पर बुजुर्ग मतदाताओं को केंद्र तक ले जाया जा रहा है। 

    WhatsApp Image 2025-11-30 at 8.43.55 AM

    30 Nov 20258:34:11 AM

    Delhi MCD bypoll 2025 Live: इन मुद्दों पर वोट कर रहे लोग

    पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर वार्ड में वोटर मोहम्मद अहमद बताया कि उन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया। उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से साफ सफाई हो। पार्क की स्थिति सुधरे। मकान बनाने पर कोई अधिकारी परेशान न करे। इन मुद्दों पर वोट किया है।

    30 Nov 20258:29:11 AM

    Mundka byelection LIVE: मुंडका में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खास उत्साह 

    बाहरी दिल्ली के मुंडका वार्ड में कड़ी सुरक्षा के बीच 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया है, यहां मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खास उत्साह दिख रहा है।

    30 Nov 20258:23:25 AM

    Sangam Vihar byelection LIVE: दो वार्डो पर कांग्रेस का ज्यादा फोकस

    कांग्रेस वैसे तो 12 सीटों पर प्रचार कर रही है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा ध्यान संगम विहार ए वार्ड से लेकर चांदनी महल वार्ड में है। चांदनी महल में आप की फूट के कारण कांग्रेस इस सीट को कब्जाने की कोशिश में जुटी हुई है।

    30 Nov 20258:22:10 AM

    Delhi MCD ByElection 2025 voting Live: बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं को दी जिम्मेदारी

    भाजपा ने हर सीट पर अपने-अपने वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगा रखी है। साथ ही, डोर टू डोर प्रचार हर वार्ड में तीन से चार बार पूरा किया है। आप भी हर वार्ड में प्रचार करती हुई नजर आई और उसने दिल्ली में ट्रिप्पल इंजन की सरकार में काम न होने का आरोप लगाते हुए वोट मांगे।

    30 Nov 20258:21:16 AM

    Delhi MCD ByElection 2025 Live: 12 सीटों पर 53 प्रत्याशी हैं मैदान में

    दिल्ली नगर निगम में पार्षद की इन 12 सीटों पर कुल 53 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करीब 7 लाख वोटर्स करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली में कोई चुनाव हो रहा है। इसलिए ये चुनाव दिल्ली भाजपा के लिए परीक्षा है। 

    30 Nov 20258:18:47 AM

    Delhi MCD bypoll 2025 Live: तीनों दलों की है परीक्षा

    इस चुनाव से निगम की राजनीति पर फिलहाल सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता में संदेश देने के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि फरवरी 2025 में भाजपा को विधानसभा में बहुमत मिला। जबकि आप विपक्ष में चली गई। कांग्रेस संघर्ष करती रही। ऐसे में 12 सीटों में उप चुनाव में जीतकर भाजपा से लेकर कांग्रेस और आप अपनी मेहनत में जुटे हुए हैं। पूर्व में 12 में से नौ सीटें भाजपा के पास थी जबकि तीन सीटें आप के पास थी।

    30 Nov 20258:02:53 AM

    Delhi MCD chunav LIVE: सीएम और सांसद करेंगे वोट

    दिल्ली नगर निगम के इस उपचुनाव में सीएम रेखा गुप्ता भी मतदान करेगी। क्योंकि शालीमार बाग में जिस वार्ड से वह पार्षद थी उसमें भी उनके सीएम बनने से रिक्त हुई सीट पर चुनाव होना है। इसी प्रकार द्वारका बी वार्ड में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत भी मतदान में हिस्सा लेगी। जबकि जिन-जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां से निर्वाचित विधायक भी इस मतदान में हिस्सा लेंगे।

    30 Nov 20257:59:42 AM

    Delhi MCD ByElection 2025 Live: 3 दिसंबर तारीख को होगी मतगणना

    एमसीडी के 12 सीटों पर चुनाव के नतीजे तीन दिसंबर को आएंगे। इसके लिए आयोग द्वारा 10 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 10 स्थानों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए गए हैं। जहां सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। वहीं, मतदान केंद्र पर भी लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान की गई है।

    30 Nov 20257:59:16 AM

    Delhi MCD ByElection LIVE: एमसीडी की इन सीटों पर हो रहा उपचुनाव

    दिल्ली नगर निगम के चांदनी महल, द्वारका-बी, ढिचाऊं कलां, नारायणा, मुंडका, संगम विहार-ए, दक्षिण पूरी, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, ग्रेटर कैलाश व विनोद नगर वार्ड पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 