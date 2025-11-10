दिल्ली MCD उपचुनाव की 12 सीटों के लिए नामांकन दाखिल, क्या AAP में फूट से इन सीटों पर BJP को होगा फायदा?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अंतिम दिन दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को 132 नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जबकि एक नामांकन पत्र पहले ही प्राप्त हो चुका था। 133 नामांकन पत्रों में से 59 पुरुष और 74 महिला उम्मीदवारों ने दाखिल किए।

नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो भी किया। इसी तरह, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा और अन्य मंत्री भी भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन अभियान में शामिल हुए।

गौरतलब है कि आप के 12 उम्मीदवारों के अलावा, मटिया महल से विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने अपने पिता शोएब इकबाल के अलग उम्मीदवार उतारने के फैसले का समर्थन किया है। इससे आप के भीतर बगावत छिड़ गई है। शोएब इकबाल इस सीट से सात बार विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे विधायक हैं। इस सीट पर उनकी मजबूत पकड़ ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। शोएब ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से मोहम्मद इमरान को उम्मीदवार बनाया है।

दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, सबसे ज़्यादा नामांकन नारायणा और शालीमार बाग वार्डों में प्राप्त हुए। आयोग को 15-15 नामांकन, अशोक विहार और चांदनी चौक में 14-14 नामांकन प्राप्त हुए। विनोद नगर, चांदनी महल और संगम विहार वार्डों में 13-13 नामांकन प्राप्त हुए। ग्रेटर कैलाश में 10, ढिचाउ कलां में आठ और मुंडका व द्वारका बी दक्षिणपुरी में छह-छह नामांकन प्राप्त हुए।

मतपत्रों की जाँच अब 12 नवंबर तक जारी रहेगी। 15 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इन सीटों के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इस चुनाव में 6.83 लाख मतदाता हिस्सा लेंगे और 580 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा।

गौरतलब है कि एमसीडी के आम चुनाव दिसंबर 2022 में हुए थे। 250 सीटों में से आप ने 135, भाजपा ने 104, कांग्रेस ने आठ और तीन निर्दलीय सीटों पर जीत हासिल की। आप में फूट के कारण, पिछले साल 13 आप पार्षदों ने नई इंद्रप्रस्थ पार्टी बना ली, जिससे आप अल्पमत में आ गई।