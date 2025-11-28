Delhi MCD Bye-Elections: 12 सीटों के लिए थमा प्रचार, अब रविवार को मतदाता करेंगे फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उप चुनाव के लिए शुक्रवार शाम पांच बजे से प्रचार थम गया है। अब रविवार को मतदान होगा। जबकि मतगणना तीन दिसंबर को होगी। 12 सीटों पर 51 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय 6 लाख 99 537 मतदाता करेंगे। ईवीएम के जरिये होने वाले इस मतदान में पहली बार 4884 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। जबकि 3204 दिव्यांग मतदाता होंगे।

प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत प्रचार के अंतिम दिन भाजपा से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने सभी 12 वार्ड में पूरी ताकत से प्रचार किया। जहां भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम रेखा गुप्ता से लेकर दिल्ली के भाजपा सांसदों, पार्षदों और विधायकों ने प्रचार किया।

इसमें सीएम ने चांदनी चौक में भाजपा प्रत्याशी सुमन गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया तो वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्षमल्होत्रा व दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने विनोद नगर की भाजपा प्रत्याशी सरला चौधरी के समर्थन में रोड शो और पदयात्राएं की।

इसके अलावा संगम विहार में भी कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने रोड शो किया। सांसद योगेंद्र चांदोलिया, बांसुरी स्वराज से लेकर, रामवीर बिधूड़ी, कमलजीत सहरावत और अन्य सांसदों व विधायकों ने पदयात्रा, रोड शो, नुक्कड़ मीटिंग और ड्राइंग रूम मीटिंग की।

आतिशी ने किया रोड शो भाजपा के साथ ही आप की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने नारायणा और शालीमार बाग में रोड शो और पदयात्राओं के जरिये प्रचार किया। इसके साथ ही राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी नारायणा में प्रचार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी संगम विहार में प्रचार करने पहुंचे।



सीएम रेखा गुप्ता ने अपने रोड शो में कहा कि जनता के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह है हम अधिकांश वार्ड जीतेंगे। मुख्य मंत्री ने कहा की दिल्ली वाले भलीभांति जानते हैं की यह उपचुनाव नगर निगम के सत्ता गणित पर कोई प्रभाव नही डालेगा पर फिर भी जनता इस मौके का लाभ उठाकर भाजपा को नगर निगम में स्पष्ट बहुमत दे देना चाहती है।



दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रचार अभियान समाप्त होने दिल्ली सरकार का सीवर सफाई पर प्रारंभ किया काम, गर्मियों में बिजली पानी सप्लाई स्थिती में सुधार, जल बिलों में जुर्माना छूट, यमुना सफाई, छठ की शानदार व्यवस्था, सड़कों के बेहतर रखरखाव के साथ ही डीटीसी बस सेवा में सुधार के चलते जनमानस का झुकाव भाजपा की ओर साफ दिख रहा है।

आतिशी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना नारायणा में आप प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि जनता भाजपा वालों पर विश्वास करके पूरी दिल्ली पछता रही है। दिल्लीवाले सोच रहें हैं कि काश, हमने दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनाई होती। उनके पास अब चार साल तक उनका वोट बदलने का मौका नहीं आएगा।

संजय सिंह ने कहा कि 9 माह पहले दिल्ली की जनता से एक गलती हो गई और आज पूरी दिल्ली पछता रही है। जब से भाजपा सरकार आई है, प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने ढंग से 80 प्रतिशत तक फीस बढ़ा दी है। अभिभावकों को स्कूलों से धक्के मारकर भगाया जा रहा है।