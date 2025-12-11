Delhi Districts Name: दिल्ली का नक्शा बदला, अब 11 की जगह हुए 13 जिले; देखें लिस्ट

1 दक्षिण पूर्व 1. जंगपुरा

2. कालकाजी

3. बदरपुर

2 पुरानी दिल्ली 1. सदर बाजार

2. चांदनी चौक

3 उत्तर 1. बुराड़ी

2. आदर्श नगर

3. बादली

4 नई दिल्ली 1. दिल्ली कैंट

2. नई दिल्ली

5 मध्य 1. पटेल नगर

2. करोल बाग

6 मध्य उत्तर 1. शकूर बस्ती

2. शालीमार बाग

3. मॉडल टाउन

7 दक्षिण पश्चिम 1. नजफगढ़

2. मटियाला

3. द्वारका

4. बिजवासन

8 बाहरी उत्तर 1. मुंडका

2. नरेला

3. बवाना

9 उत्तर पश्चिम 1. किराड़ी

2. नांगलोई जाट

3. रोहिणी

10 उत्तर पूर्व 1. करावल नगर

2. गोकल पुरी

3. यमुना विहार

4. शाहदरा

11 पूर्व 1. गांधी नगर

2. विश्वास नगर

3. पटपड़गंज

12 दक्षिण 1. छतरपुर

2. मालवीय नगर

3. देवली

4. महरौली