Delhi Districts Name: दिल्ली का नक्शा बदला, अब 11 की जगह हुए 13 जिले; देखें लिस्ट
दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया गया है। अब दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले हो गए हैं। सरकार ने जिलों की सीमाओं में पुनर्गठन किया है, जिससे प्रशा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Districts List: दिल्ली में प्रशासनिक सुविधा और बेहतर गवर्नेंस के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। राजधानी में अब 11 की जगह 13 जिले हो गए हैं। मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकार अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
नए जिलों का गठन दिल्ली नगर निगम (MCD) की वर्तमान सीमा रेखा के अनुसार किया गया है, ताकि स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के बीच तालमेल बेहतर हो सके।
दिल्ली में अब कितने जिले हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं?
|क्र.सं.
|जिलों के नाम
|उप-मंडल (सब-डिवीजन)
|1
|दक्षिण पूर्व
|1. जंगपुरा
2. कालकाजी
3. बदरपुर
|2
|पुरानी दिल्ली
|1. सदर बाजार
2. चांदनी चौक
|3
|उत्तर
|1. बुराड़ी
2. आदर्श नगर
3. बादली
|4
|नई दिल्ली
|1. दिल्ली कैंट
2. नई दिल्ली
|5
|मध्य
|1. पटेल नगर
2. करोल बाग
|6
|मध्य उत्तर
|1. शकूर बस्ती
2. शालीमार बाग
3. मॉडल टाउन
|7
|दक्षिण पश्चिम
|1. नजफगढ़
2. मटियाला
3. द्वारका
4. बिजवासन
|8
|बाहरी उत्तर
|1. मुंडका
2. नरेला
3. बवाना
|9
|उत्तर पश्चिम
|1. किराड़ी
2. नांगलोई जाट
3. रोहिणी
|10
|उत्तर पूर्व
|1. करावल नगर
2. गोकल पुरी
3. यमुना विहार
4. शाहदरा
|11
|पूर्व
|1. गांधी नगर
2. विश्वास नगर
3. पटपड़गंज
|12
|दक्षिण
|1. छतरपुर
2. मालवीय नगर
3. देवली
4. महरौली
|13
|पश्चिम
|1. विकासपुरी
2. जनकपुरी
3. राजौरी गार्डन
अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें:- दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
दिल्ली के पुराने 11 जिले और उनकी तहसीलें (उप मंडल)
|जिला
|उप मंडल (तहसील)
|मध्य दिल्ली
|सिविल लाइन्स
करोल बाग
कोतवाली
|पूर्वी दिल्ली
|गांधी नगर
मयूर विहार
प्रीत विहार
|नई दिल्ली
|चाणक्यपुरी
दिल्ली छावनी
वसंत विहार
|उत्तरी दिल्ली
|अलीपुर
मॉडल टाउन
नरेला
|उत्तर पूर्वी दिल्ली
|करावल नगर
सीलमपुर
यमुना विहार
|उत्तर पश्चिम दिल्ली
|कंझावाला
रोहिणी
सरस्वती विहार
|शाहदरा
|सीमापुरी
शाहदरा
विवेक विहार
|दक्षिण दिल्ली
|हौज खास
महरौली
साकेत
|दक्षिण पूर्वी दिल्ली
|रक्षा कॉलोनी
कालकाजी
सरिता विहार
|दक्षिण पश्चिम दिल्ली
|द्वारका
कापसहेड़ा
नजफगढ़
|पश्चिमी दिल्ली
|पटेल नगर
पंजाबी बाग
राजौरी गार्डन
