Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पत्नी से दुर्व्यवहार पर पड़ोसी की गला घोंटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

    By Shamse Alam Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:55 AM (IST)

    दिल्ली के कंझावला इलाके में एक व्यक्ति ने पड़ोसी की पत्नी से दुर्व्यवहार करने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान दुलार हलदर के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पत्नी से दुर्व्यवहार पर पड़ोसी की गला घोंटकर हत्या

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। कंझावला थाना क्षेत्र में पड़ोसी की पत्नी से दुर्व्यवहार करना युवक को भारी पड़ गया। महिला के पति ने युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित अजय को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक की पहचान दुलार हलदर के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस आरोपित के साथ ही पीड़ित परिवार से पूछताछ कर आगे की जानकारी जुटा रही है।

    गला दबाकर हत्या 

    रोहिणी के जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे कंझावला थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक की उसके पड़ोसी ने गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। 

    वहां पता चला कि घायल दुलार हलदर को अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दुलार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    मृतक की पहचान बंगाल के मूल निवासी दुलार हलदर के रूप में हुई है, जो जेजे कालोनी सावदा में परिवार के साथ रहता था। वह पेशे से ऑटो चालक था। शुक्रवार सुबह वह घर के बाहर ऑटो साफ कर रहा था। इसी दौरान उसने पड़ोसी अजय की पत्नी से कथित रूप से दुर्व्यवहार किया। 

    अजय ने दुलार का गला दबा

    इस पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो हाथापाई में बदल गई। झगड़े के दौरान अजय ने दुलार का गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा।

    स्वजन और पड़ोसी उसे गंभीर हालत में रामा विहार स्थित अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित अजय झंडेवालान में एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है। 

    घटना के बाद पुलिस ने उसे कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने पत्नी से दुर्व्यवहार करने पर गुस्से में आकर दुलार से मारपीट की थी। पुलिस के अनुसार, आरोपित का पहले से कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है।