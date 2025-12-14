Language
    चाकूबाजी से फिर दहली दिल्ली: शकरपुर में ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या, पार्टी में डांस को लेकर हुआ था विवाद

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:40 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में शनिवार रात एक पार्टी में डांस करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विशाल क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शकरपुर इलाके में शनिवार रात पार्टी में डांस करने को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया। विवाद इस हद तक बढ़ गया एक ने चाकू निकालकर दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान  विशाल के रूप में हुई है। विशाल ऑटो चलाता था। वारदात के बाद से आरोपित फरार है। पुलिस टीम आरोपित की तलाश में जुट गई है। 

