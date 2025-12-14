चाकूबाजी से फिर दहली दिल्ली: शकरपुर में ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या, पार्टी में डांस को लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शकरपुर इलाके में शनिवार रात पार्टी में डांस करने को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया। विवाद इस हद तक बढ़ गया एक ने चाकू निकालकर दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई है। विशाल ऑटो चलाता था। वारदात के बाद से आरोपित फरार है। पुलिस टीम आरोपित की तलाश में जुट गई है।