    डीडीए पार्क में लूट का विरोध करने पर युवक की हत्या, टहलने आए लोगों ने दिखाई होती हिम्मत तो बच जाती जान

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:10 AM (IST)

    दिल्ली के एक डीडीए पार्क में लूट का विरोध करने पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक पार्क में घूम रहा था जब बदमाशों ने उसे लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इलाके में दहशत का माहौल है।

    डीडीए पार्क में लूट का विरोध करने पर बेरहमी से युवक की हत्या।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिलशाद गार्डन स्थित कई एकड़ में फैले डीडीए के डियर पार्क में बुधवार देर शाम लूट का विरोध करने पर चार बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। युवक के गले, कमर और पेट पर चाकू के निशान हैं। वारदात के वक्त युवक महिला मित्र के साथ पार्क में बैठा था।

    युवक की हत्या करने के बाद बदमाश महिला से 15 हजार रुपये व मोबाइल लूटकर ले गए। महिला का आरोप है कि वारदात के वक्त पार्क में कई लोग मौजूद थे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, वह तमाशबीन बने रहे। किसी ने मदद की होती तो युवक की जान बच सकती थी। मृतक की पहचान वीरेश राठौर के रूप में हुई है।

    सीमापुरी थाना ने हत्या व लूट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिग समेत चार बदमाशों को दबोच लिया है। बालिग बदमाशों की पहचान नंद नगरी निवासी सुभाष और विशाल के रूप में हुई है। वारदात के वक्त पार्क में सुरक्षा गार्ड मौजूद था।

    वीरेश अपने परिवार के साथ दिलशाद गार्डन में रहते थे। परिवार में माता-पिता, बहन और भाई हैं। अपने परिवार में सबसे छोटे थे। साहिबाबाद में भावना के साथ सीसीटीवी कैमरों का काम करते थे। इनके पिता दिलशाद गार्डन में एक डीडीए पार्क में सुरक्षागार्ड हैं। मृतक की मां मुन्नी ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब तीन बजे उनका बेटा वीरेश काम के लिए गया था।

    साढ़े आठ बजे पुलिस ने परिवार को फोन करके सूचना दी कि बदमाशों ने वीरेश को चाकू मारे हैं। घायल हालत में उसकी दोस्त ने उसे जीटीबी में भर्ती करवाया गया है। मृतक की दोस्त भावना ने पुलिस को बताया कि वह शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं। बुधवार शाम को उसे वीरेश को सीसीटीवी कैमरों के 15 हजार रुपये देने थे।

    उसने उसे डीयर पार्क में बुला लिया। दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे, हिसाब किताब कर रहे थे। सवा सात बजे पीछे दो बदमाश आए और महिला से उसका बैग झपट लिया। महिला बेंच और उसका दोस्त बेंच से खड़े हुए और बैग पकड़ लिया। इतने में बदमाशों के दो साथी भी वहां आ गए। आरोप एक बदमाश ने चाकू निकाला तो दूसरे ने धक्का देकर महिला को जमीन पर गिरा दिया।

    वीरेश ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसका गला पीछे से पकड़कर चोक कर दिया। चौथे बदमाश ने वीरेश के गले पर चाकू घोंप दिया। खून से लथपथ होकर जब वह जमीन पर गिरे तो कमर व पेट पर भी वार कर दिए।

    बदमाशों ने महिला का बैग व मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए। भावना ने पुलिस को बताया जिस बेंच पर वह बैठे थे, उसके पास ही कई लोग पार्क में बैठे थे। लाइटें भी जल रही थी। लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे, किसी ने मदद नहीं की। वह घायल दोस्त को किसी तरह से पार्क के पास लेकर गई। एक स्कूटी सवार से लिफ्ट ली और उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दो घंटे बाद युवक ने दम तोड़ दिया।

    14 दिन में नाबालिगों ने राजधानी में कीं चार हत्याएं

    राजधानी में नाबालिग बदमाश बिना किसी कानूनी भय के लगातर हत्याएं कर रहे हैं। 14 दिन में चार अलग-अलग स्थानों पर बदमाशों ने चार लोगों की हत्या की है। यह बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था व नाबालिगों के लिए बने कानून पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर नाबालिग बदमाश हत्या जैसे जघन्य अपराध करने से भी जरा पीछे नहीं हट रहे हैं।

    25 सितंबर को सीलमपुर, इसके दो दिन बाद स्कूल के बाहर मंगोलपुरी में एक छात्र की नाबालिगों ने पीटकर हत्या की थी। दो अक्टूबर में चाकू से गोदकर गोकलपुरी में कबाड़ के गोदाम में चुवक की हत्या। अब दिलशाद गार्डन के पार्क में लूट का विरोध करने पर हत्या।

    सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पकड़े गए बदमाश

    जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि पार्क के चार दरवाजे हैं। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। एक फुटेज में चार लोग संदिग्ध हालत में भागते हुए नजर आए। पुलिस ने उस रास्ते पर लगे अन्य फुटेज खंगाते।

    तिराहे पर लगे कैमरों से पता चला बदमाश नंद नगरी की तरफ गए हैं। इससे पुलिस को शक हुआ कि बदमाश उसी क्षेत्र के हो सकते हैं। पुलिस ने नंद नगरी में छापेमारी कर चारों बदमाशों को पकड़ लिया।

