जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बवाना के पूठ खुर्द इलाके में शुक्रवार रात 38 वर्षीय अभिनव को घर के बाहर गोली मार दी गई। गोली युवक की छाती में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। घायल को पहले महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर मैक्स अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिनव घर के बाहर मौजूद था, इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाशों ने उस पर गोलीबारी की। गोली लगने के बाद उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना मिलने पर बवाना थाना पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

जांच के दौरान घटनास्थल से चार खाली कारतूस बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि अभिनव ने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल भी रखी हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, अभिनव पर पहले भी हमला हो चुका है। पुलिस पुरानी रंजिश समेत अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।