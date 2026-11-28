जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में गाड़ियों की टक्कर हो जाने पर छोटी-छोटी बातों पर लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं।

वहीं, ताजा मामले में उत्तर-पश्चिम जिला के शकूरपुर जेजे कॉलोनी इलाके में रोड रेज की एक दर्दनाक घटना में 28 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान योगेश के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ शकूरपुर जेजे कालोनी में ही रहता था। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं, पुलिस अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

डीसीपी के मुताबिक, घटना शुक्रवार रात करीब 1 बजे जी-ब्लाक रोड पर हुई। योगेश अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे खड़ा था, तभी एक तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही कार उसके पास से गुजरी। आरोपी मौके से फरार हो गए कार में सवार लोगों की इस हरकत को लेकर योगेश और उनके बीच बहस शुरू हो गई। योगेश ने कार ड्राइवर से गाड़ी धीमी और सही तरीके से चलाने को कहा। इसी बात पर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि कार सवार युवकों में एक ने योगेश की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। उसके घायल होकर सड़क पर गिरने के बाद कार से सभी आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए।

वहीं, किसी राहगीर ने योगेश को अपनी कार में डाल पास के एक अस्पताल में लेजाकर भर्ती करा दिया वहां से पुलिस को सूचना मिली कि गर्दन में चाकू लगने से घायल एक युवक की मौत हो गई है। कार में सवार थे 7 लोग योगेश के भाई शिवा ने पुलिस को दि बयान में बताया कि कार ड्राइवर गलत दिशा से बेहद तेज गति में गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। कार में करीब सात लोग सवार थे। जब योगेश ने उन्हें सही ढंग से गाड़ी चलाने की नसीहत दी तब युवकों ने उसे रास्ते से हटने को कहा और सार्वजनिक सड़क होने की बात कहने पर गाली-गलौज शुरू कर दी।

योगेश पर चाकू से किया हमला शिवा का आरोप है कि ड्राइवर पहले तो कार लेकर आगे बढ़ गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद यू-टर्न लेकर वह वापस मौके पर आ गया। वहां आते ही सभी युवक कार से बाहर आ गए और योगेश की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के दौरान ही एक ने चाकू निकाल योगेश पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के वक्त शिवा भी पास में मौजूद था।