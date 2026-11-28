जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र के राजीव नगर में शुक्रवार देर रात 45 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। महिला की पहचान रेखा के रूप में हुई है। उनका गला काटकर हत्या की गई। देर रात घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रेखा अपने परिवार के साथ राजीव नगर में रहती थीं। उनके पति कांट्रेक्टर हैं। परिवार में तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल हैं। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल, हत्या किसने की और इसके पीछे क्या वजह रही, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।