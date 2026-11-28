राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नेताजी सुभाष प्लेस स्थित एक व्यवसायिक निर्माण में अनियमितताओं को लेकर मिली शिकायतों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नोटिस जारी कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। डीडीए का कहना है कि इस संबंध में जांच चल रही है। जांच और सभी पक्षों की बात सामने आने पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी।

डीडीए ने डीएमआरसी को आवंटित की थी जमीन तीन दिसंबर 2025 को जारी नोटिस के बाद से इस मामले की कार्रवाई और मौजूदा स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एशिया पेसिफिक नाम का यह माॅल जिस जमीन पर विकसित हुआ है, वह डीडीए ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को आवंटित की थी।

रैक स्लैब का निर्माण किया गया निर्माण को लेकर स्थानीय पार्षद डाॅ. अमित नागपाल और अधिवक्ता विनय कुमार द्वारा डीडीए उपाध्यक्ष, एलजी और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वीकृत नक्शे में पांच मंजिलों की अनुमति के बावजूद मौके पर सात मंजिलों के साथ मेजेनाइन और रैक स्लैब का निर्माण किया गया।