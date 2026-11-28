जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर से ड्रग्स खरीदकर उन्हें जींद, रोहतक और दिल्ली-सोनीपत सीमा से सटे गांवों में बेचने वाले एक ड्रग्स तस्कर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। तस्कर का नाम यश बिश्नोई है। इसके कब्जे से 656 ग्राम अफीम और 21 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ। आरोपित पिछले कई साल से तस्करी का धंधा कर रहा था।

युवक कमर पर बैग लटकाए आता दिखाई दिया क्राइम ब्रांच के डीसीपी चंद्र कुमार सिंह के अनुसार बीते 25 नवंबर को एसआइ प्रवीर सिंह अपनी टीम के साथ दिल्ली में अपराधियों की धरपकड़ के लिए गश्त पर थे। तभी शाम करीब सात बजे रोहिणी सेक्टर-34 स्थित बस स्टाप के पास बवाना नहर पुल की तरफ से एक संदिग्ध युवक कमर पर बैग लटकाए आता दिखाई दिया।

तलाशी लेने पर 656 ग्राम अफीम, 21 ग्राम एमडीएमए बरामद बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ सड़क पार करते समय क्राइम ब्रांच की जैकेट पहने पुलिसकर्मियों को देखकर वह घबरा गया और अचानक मुड़कर बवाना नहर की ओर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपित की पहचान यश बिश्नोई, पिल्लूखेड़ा, जींद के रूप में हुई। उसके बैग की तलाशी लेने पर 656 ग्राम अफीम और 21 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ।

सप्लाई जींद, रोहतक तथा सोनीपत से सटे बाहरी गांवों में पूछताछ में यश बिश्नोई ने बताया कि 2015 में उसके पिता सुभाष ने मुरादाबाद में अपने एक सहकर्मी (चौकीदार) की हत्या कर दी थी और तब से वह फरार है। इसके बाद उसकी मां बबीता ने जींद जिले के पिल्लूखेड़ा गांव निवासी पवन से दूसरी शादी कर ली।