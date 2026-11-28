जागरण संवाददाता, कोलकाता। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) में शनिवार तड़के एक बार फिर माहौल गरमा गया। छात्रों का आरोप है कि सुबह करीब छह बजे 300 से अधिक पुलिसकर्मी कैंपस में दाखिल हुए। इनमें से कई पुलिसकर्मियों के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे।

पुलिस ने छात्रों का धरना मंच तोड़कर हटा दिया और वहां रखा फर्नीचर व अन्य सामान दो छोटे पिकअप वैन में लादकर कैंपस से बाहर ले गई। छात्रों का कहना है कि यह सारा सामान संस्थान की ही संपत्ति था।

छात्रों से धक्का-मुक्की, छात्राओं से बदसलूकी का आरोप इस कार्रवाई के विरोध में उतरे छात्रों और पुलिस के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, कई छात्रों को घसीटकर हटाया और छात्राओं के साथ भी बदसलूकी व खींचतान की गई। घटना का वीडियो बना रहे छात्रों के मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश हुई।

एक छात्र ने दावा किया कि बिना किसी उकसावे के यह कार्रवाई की गई। सुबह साढ़े सात बजे तक पूरे कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात रहा। छात्रों को हास्टल से मुख्य गेट की ओर जाने और कैंपस से बाहर निकलने से रोक दिया गया, जिससे वे आपस में संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं।

प्रशासन की सफाई और 27 सितंबर से जारी गतिरोध पूरे मामले पर एसआरएफटीआई प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि छात्रों का एक वर्ग एक महीने से अधिक समय से कैंपस के भीतर अवैध रूप से धरना दे रहा था। अदालत के हस्तक्षेप और कोलकाता पुलिस की मदद से इस अवैध ढांचे को हटाया गया है।