प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी में सात साल से दीक्षांत समारोह बंद, ABVP ने की तत्काल शुरू करने की मांग; सौंपा ज्ञापन
प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी में पिछले सात वर्षों से दीक्षांत समारोह नहीं होने के कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे तुरंत फिर से शुरू करने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी में पिछले लगभग सात वर्षों से दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किए गए हैं। इसे तुरंत फिर से शुरू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी इकाई ने शुक्रवार को डीन ऑफ स्टूडेंट्स के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है।
संगठन ने प्रशासन से इस मामले को प्राथमिकता देने और जल्द से जल्द समारोह आयोजित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।
हॉस्टल विवाद और वामपंथी संगठनों पर सवाल
एबीवीपी के अनुसार, यूनिवर्सिटी में 2018 से दीक्षांत समारोह बंद हैं, क्योंकि उस समय 'हिंदू हास्टल' से जुड़े मुद्दों के कारण छात्रों के समर्थन से इसे न कराने का फैसला लिया गया था। संगठन का आरोप है कि बाद में हॉस्टल की समस्या सुलझ जाने और 2019 के छात्र चुनावों में 'स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (एसएफआइ) के सत्ता में आने के बावजूद समारोह को फिर से शुरू करने की कोई पहल नहीं की गई।
एबीवीपी ने इसके पीछे वामपंथी छात्र संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि समारोह बंद रहने से वर्तमान और पूर्व छात्रों के कई बैच इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक अनुभव से वंचित रह गए हैं।
पारंपरिक परिधान और उत्तरीय पर राज्य का निर्देश
इस बीच, जलपाईगुड़ी के एक कार्यक्रम में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा पारंपरिक भारतीय परिधान का मुद्दा उठाए जाने के बाद, 23 नवंबर को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक पत्र भेजा गया है।
इस पत्र में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) की 2015, 2019 और 2024 की तीन सलाहों का हवाला देते हुए दीक्षांत समारोहों में भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा (हैंडलूम) और बुनकरों द्वारा तैयार 'उत्तरीय' (स्टोल) के उपयोग पर जोर दिया गया है।
अन्य विश्वविद्यालयों में चर्चा, प्रेसीडेंसी में चुप्पी
राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय और जादवपुर विश्वविद्यालय जैसे अन्य राज्य संस्थानों में दीक्षांत समारोह के पहनावे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
हालांकि, प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक न तो समारोह के पहनावे और न ही आयोजन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा की है, जिसे लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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