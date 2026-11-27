जागरण संवाददाता, कोलकाता। प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी में पिछले लगभग सात वर्षों से दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किए गए हैं। इसे तुरंत फिर से शुरू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी इकाई ने शुक्रवार को डीन ऑफ स्टूडेंट्स के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है।

संगठन ने प्रशासन से इस मामले को प्राथमिकता देने और जल्द से जल्द समारोह आयोजित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। हॉस्टल विवाद और वामपंथी संगठनों पर सवाल एबीवीपी के अनुसार, यूनिवर्सिटी में 2018 से दीक्षांत समारोह बंद हैं, क्योंकि उस समय 'हिंदू हास्टल' से जुड़े मुद्दों के कारण छात्रों के समर्थन से इसे न कराने का फैसला लिया गया था। संगठन का आरोप है कि बाद में हॉस्टल की समस्या सुलझ जाने और 2019 के छात्र चुनावों में 'स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (एसएफआइ) के सत्ता में आने के बावजूद समारोह को फिर से शुरू करने की कोई पहल नहीं की गई।