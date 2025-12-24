Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में चौंकानेवाला मामला! पत्नी छोड़कर मायके गई, नाराज पति आगरा नहर में कूदा

    By Sudhir Baisla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:04 AM (IST)

    दिल्ली के जैतपुर थानाक्षेत्र के हरीनगर में एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने मंगलवार शाम आगरा नहर में छलांग लगा दी। नशे में धुत व्यक्ति की पत्नी उसे 15 दिन पहले ...और पढ़ें

    Hero Image

    पत्नी मायके गई तो नाराज पति ने आगरा नहर में लगा दी छलांग।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जैतपुर थानाक्षेत्र के हरीनगर में रहने वाला 25 वर्षीय व्यक्ति मंगलवार शाम चार बजे लोहिया पुल से आगरा नहर में कूद गया। वह नशे में था। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की पत्नी पंद्रह दिन पहले उसे छोड़कर मायके चली गई थी। तभी से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। सारा दिन शराब पीता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोहिया पुल के पास दुकान करने वाले सांईबाबा ने बताया कि हरीनगर में किराए पर रहने वाले 25 वर्षीय ज्ञानेंद्र की मां लोहिया पुल के पास चाय की दुकान करती है। ज्ञानेंद्र मां के काम में सहयोग करता था।नशे की आदत के कारण व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा रहता था। करीब पंद्रह दिन पहले उसकी पत्नी अपनी दो बेटियों को पति के पास छोड़कर मायके चली गई। तभी से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। मां व बहन से झगड़ने लगा।

    मंगलवार को वह सुबह से शराब पी रहा था। शाम चार बजे वह लोहिया पुल पर गया और आगरा नहर में कूद गया। लोगों ने उसे कूदते हुए देखा तो शोर मचा दिया। सूचना पर जैतपुर थाना पुलिस, कालिंदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्राइवेट गोताखोर मौके पर बुलाए, जो देर रात तक नहर में उसकी तलाश करते रहे, लेकिन वह नहीं मिला। बुधवार सुबह उसकी तलाश फिर से की जाएगी।