दिल्ली में चौंकानेवाला मामला! पत्नी छोड़कर मायके गई, नाराज पति आगरा नहर में कूदा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जैतपुर थानाक्षेत्र के हरीनगर में रहने वाला 25 वर्षीय व्यक्ति मंगलवार शाम चार बजे लोहिया पुल से आगरा नहर में कूद गया। वह नशे में था। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की पत्नी पंद्रह दिन पहले उसे छोड़कर मायके चली गई थी। तभी से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। सारा दिन शराब पीता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोहिया पुल के पास दुकान करने वाले सांईबाबा ने बताया कि हरीनगर में किराए पर रहने वाले 25 वर्षीय ज्ञानेंद्र की मां लोहिया पुल के पास चाय की दुकान करती है। ज्ञानेंद्र मां के काम में सहयोग करता था।नशे की आदत के कारण व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा रहता था। करीब पंद्रह दिन पहले उसकी पत्नी अपनी दो बेटियों को पति के पास छोड़कर मायके चली गई। तभी से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। मां व बहन से झगड़ने लगा।