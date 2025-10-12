Language
    दिल्ली: अशोक विहार में मामूली झगड़े के बाद युवक पर जानलेवा हमला, जांच में जुटी पुलिस

    By Shamse Alam Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:34 PM (IST)

    दिल्ली के अशोक विहार में मामूली विवाद के बाद दो युवकों ने सुरेंद्र कौशिक नामक एक व्यक्ति पर चाकू और रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरेंद्र का आरोपियों से पहले भी झगड़ा हुआ था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    Hero Image

     युवकों ने सुरेंद्र कौशिक नामक एक व्यक्ति पर चाकू और रॉड से हमला कर दिया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। अशोक विहार थाना क्षेत्र में दो युवकों ने एक व्यक्ति पर चाकू और रॉड से हमला कर उसके सिर, चेहरे और पीठ पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    जानकारी के अनुसार, घायल सुरेंद्र कौशिक (48) अशोक विहार के उधम सिंह पार्क में रहते हैं। वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को वह अपनी कॉलोनी में एक कार्यक्रम में गए थे, जहां उनका अमन चंपत और विक्की से झगड़ा हो गया था।

    अगले दिन 8 अक्टूबर की सुबह करीब 8:30 बजे जब वह वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास पहुंचे तो वहां अमन और विक्की पहले से ही मौजूद थे। पीड़ित का दावा है कि दोनों युवकों ने उन्हें देखते ही रोक लिया। कहासुनी के बाद दोनों युवकों ने उन पर हमला कर दिया।

    झगड़े के दौरान, आरोपियों ने लात-घूँसे, चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया और वह गिर पड़ा। एक राहगीर की मदद से पीड़ित को दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

    एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उनकी पहचान की पुष्टि की जा रही है।