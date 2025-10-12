दिल्ली: अशोक विहार में मामूली झगड़े के बाद युवक पर जानलेवा हमला, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। अशोक विहार थाना क्षेत्र में दो युवकों ने एक व्यक्ति पर चाकू और रॉड से हमला कर उसके सिर, चेहरे और पीठ पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, घायल सुरेंद्र कौशिक (48) अशोक विहार के उधम सिंह पार्क में रहते हैं। वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को वह अपनी कॉलोनी में एक कार्यक्रम में गए थे, जहां उनका अमन चंपत और विक्की से झगड़ा हो गया था।

अगले दिन 8 अक्टूबर की सुबह करीब 8:30 बजे जब वह वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास पहुंचे तो वहां अमन और विक्की पहले से ही मौजूद थे। पीड़ित का दावा है कि दोनों युवकों ने उन्हें देखते ही रोक लिया। कहासुनी के बाद दोनों युवकों ने उन पर हमला कर दिया।

झगड़े के दौरान, आरोपियों ने लात-घूँसे, चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया और वह गिर पड़ा। एक राहगीर की मदद से पीड़ित को दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।