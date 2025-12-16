ऑन-डिमांड महंगी कार चोरी करने वाले गिरोह का भगोड़ा सदस्य गिरफ्तार, ऊंची कीमत पर बेचने का था प्लान
दिल्ली में, ऑन-डिमांड महंगी कार चोरी करने वाले गिरोह के एक भगोड़े सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह महंगी कारों को चोरी करके उन्हें ऊंची कीमत पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने आन डिमांड महंगी कार चाेरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को दबोचा है। आरोपित की पहचान यूपी के लखीमपुर खीरी के आलोक श्रीवास्तव के रूप में हुई है। 17 मई 2023 को रोहिणी कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित किया था।
आरोपित एक्सीडेंटल गाड़ियों की जानकारी जुटाते थे। इसके बाद वे चोरी की गाड़ियों को एक्सीडेंटल में बदलकर बेच देते थे। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसी तरह के सात मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस इस गिरोह के तीन सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ कर मामले की छानबीन जारी है।
एक्सीडेंटल कारों के विवरण से करते थे हेरफेर
उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, सूचना मिली थी यह गिरोह एक्सीडेंटल कारों के दस्तावेज हासिल करता था और फिर चोरी की गई कार पर पूरी तरह से एक्सीडेंटल कारों के विवरण में हेरफेर करता था। इसके बाद एक्सीडेंटल कार के दस्तावेजों के आधार पर वह चोरी की कार को बाजार में अच्छी कीमतों पर बेचता था।
जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपित अभय सिंह और आलोक श्रीवास्तव ने मोहम्मद अशरफ और रिजवान से एक चोरी की फार्च्यूनर कार खरीदी थी। उन्होंने चोरी के वाहन की नंबर प्लेट, इंजन नंबर और चेसिस नंबर बदल दिया था और नई नंबर प्लेट, आरसी और बीमा के कागजात तैयार किए थे।
ऑन डिमांड करते थे चोरियां
जांच के दौरान आरोपित अभय सिंह, मोहम्मद अशरफ और रिजवान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आलोक श्रीवास्तव फरार चल रह था। इसके बाद टीम ने गुप्त सूचना के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अभय और आलोक चोरी की गाड़ियों को ग्राहकों को ऊंची कीमत पर बेचना चाहते थे। पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि वह आन डिमांड गाड़ियां चोरी करते थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।