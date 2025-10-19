Language
    दिल्ली में इस दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    दिल्ली में दिवाली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। दिवाली के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी ताकि त्योहार के दौरान शांति बनी रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    दिल्ली में दिवाली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आगामी 20 अक्टूबर को दिवाली के पावन पर्व के अवसर पर दिल्ली में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सोमवार को राजधानी में किसी भी शराब की दुकान को संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

    यह निर्णय त्योहार के दौरान शांति और मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। विभाग ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    उल्लेखनीय है कि दिल्ली में हर साल त्योहारों के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने की परंपरा रही है, ताकि उत्सव का माहौल शांतिपूर्ण रहे। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस नियम का सम्मान करें। 


