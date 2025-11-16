Delhi Blast के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन पर DMRC का बड़ा अपडेट, यात्रियों को मिलेगी राहत
दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए विस्फोट के बाद बंद किए गए मेट्रो स्टेशन के गेटों को फिर से खोल दिया गया है। डीएमआरसी के अनुसार, सभी गेट सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं, जिससे पुरानी दिल्ली के यात्रियों को राहत मिली है। सुरक्षा कारणों से पहले गेट बंद किए गए थे, लेकिन अब चांदनी चौक और लाल किला क्षेत्र में आवागमन सामान्य हो गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Lal Quila Blast के बाद बंद किए गए मेट्रो गेटों और मार्गों पर आखिरकार राहत की खबर है। डीएमआरसी ने रविवार सुबह जानकारी दी कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट फिर से खोल दिए गए हैं। पहले बंद किए गए गेट नंबर 2 और 3 भी अब सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। इससे पुरानी दिल्ली में आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली है।
क्यों बंद हुए थे गेट?
बीते दिनों लाल किला इलाके से गुजर रही एक चलती हुई कार में हुए विस्फोट ने पूरे शहर को दहला दिया था। धमाका इतना तेज था कि आसपास अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीर घटना मानते हुए तुरंत पूरा क्षेत्र घेर लिया।
जांच में बाधा न हो, इसके लिए मेट्रो स्टेशन के कुछ एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए थे और नजदीकी सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी।
अब की स्थिति
शनिवार से बंद मार्गों को आंशिक रूप से खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कई बैरिकेड हटाए गए और वाहनों की आवाजाही सीमित रूप में शुरू हो गई थी। रविवार सुबह सभी मेट्रो गेट खुलने के बाद क्षेत्र की रफ्तार और भी सामान्य होती दिख रही है। हालांकि पुलिस और जांच टीमें अब भी तैनात हैं और सुरक्षा जांच जारी है।
पुरानी दिल्ली के यात्रियों को राहत
गेट 2 और 3 के खुलने से चांदनी चौक, दरियागंज, पुराने बाजारों और लाल किला क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों को सबसे अधिक राहत मिली है। मेट्रो के सामान्य संचालन से व्यापारिक गतिविधियां और स्थानीय आवागमन तेजी से पटरी पर लौटेगा।
