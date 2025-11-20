पुरानी दिल्ली में MCD का चलेगा बुलडोजर, बम धमाके के बाद जांच एजेंसियां सतर्क; CM रेखा गुप्ता ने दिए आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लालकिला के सामने आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। बम धमाके वाले पुरानी दिल्ली के अति व्यस्त नेताजी सुभाष मार्ग को पूरी तरह से रेहड़ी-पटरी मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए तय हुआ है कि इस मार्ग पर एमसीडी का अतिक्रमणरोधी दस्ता प्रतिदिन दो से तीन बार लालकिला के आस-पास चक्कर लगाएगा तथा किसी भी सामान बेचने वाले को बैठने या खड़ा होने नहीं देगा।

इसी तरह, अति व्यस्त सदर बाजार के कुतुब रोड पर भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। यह निर्णय मध्य दिल्ली के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की कश्मीरी गेट स्थित एमसीडी के सिटी एसपी जोन के कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया। जिसमें, जिला प्रशासन, एमसीडी व दिल्ली पुलिस के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में शामिल एक अधिकारी के अनुसार, बैठक में लोगों की सुरक्षा व सुविधा संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुख रहा। अभी तक 15 दिन या माह में एक बार एमसीडी का अतिक्रमणरोधी दस्ता सड़कों पर घूमता है, जिसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में तय हुआ कि प्रतिदिन प्राथमिकता के स्तर पर इन दोनों प्रमुख बाजारों से जुड़ी सड़कों पर अभियान चलाया जाए।

वहीं, लालकिला में आयोजित समागम को ध्यान में रखते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह से चांदनी चौक मुख्य मार्ग पर भी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जानकारों के अनुसार, पुरानी दिल्ली की तीनों सड़कें संवेदनशील है और प्रतिदिन लाखों लोग गुजरते हैं। जहां, अतिक्रमण से जिन्हें अतिक्रमण के चलते असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह, यह सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। लाल किला के सामने धमाके के वक्त भी अतिक्रमण के चलते नेताजी सुभाष मार्ग पर जाम की स्थिति थी। जिसके कारण यह आतंकी हमला अधिक घातक साबित हुआ। वहीं, पूर्व में भी पीडब्ल्यूडी ने इन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर मध्य दिल्ली एसटीएफ को पत्र लिख चुकी है।

सीएम के आदेश के बाद अधिकारी सक्रिय, सांसद ने किया निरीक्षण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा आतंकी धमाके के बाद चांदनी चौक समेत पुरानी दिल्ली को लेकर की गई उच्चस्तरीय बैठक के बाद बृहस्पतिवार को अधिकारी सक्रिय दिखी। स्थानीय सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने अधिकारियों व व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद चांदनी चौक मुख्य मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी किया। बैठक में मध्य दिल्ली के जिलाधिकारी, डीसीपी उत्तरी, डीसीपी यातायात, एसीपी कमला मार्केट, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, बागवानी, जल बोर्ड और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सांसद ने कहा कि पुरानी दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना समय की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत व्यापार में वृद्धि हो क्योंकि यह सारा क्षेत्र देश भर में सबसे बड़ा व्यापारिक हब है वहीं स्वच्छता, सुंदरता, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक सुविधाओं के उन्नयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। जिससे चांदनी चौक में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और व्यापार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। अधिकारियों ने विभिन्न विषयों विस्तृत चर्चा की और सभी ने कार्य तुरंत शुरू करने का भरोसा दिया।

बैठक बाद सांसद ने अधिकारियों के साथ चांदनी चौक का स्थल निरीक्षण भी किया। जिसमें दौरे के दौरान उन्होंने प्रत्येक विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपनी-अपनी जिम्मेदारी का तुरंत और प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही चांदनी चौक में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशेष जोन, आकर्षक प्रवेश द्वार और फूड कोर्ट के लिए स्थान चिन्हित किए गए। वहीं हर प्रकार के अतिक्रमण को हटाने तथा यातायात व्यवस्था की दुरुस्त करने को भी कहा। अवैध रूप से चल रहे रिक्शों तथा ई रिक्शा को भी हटाए जाने के निर्देश दिए गए।

हुए प्रमुख निर्णय - चांदनी चौक सहित पुरानी दिल्ली क्षेत्र में सफाई, डीप क्लीनिंग और शौचालयों के उन्नयन का कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा तथा पिंक टायलेट बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

- अतिक्रमण, यातायात अव्यवस्था, टूटी सड़कों, कम प्रकाश व्यवस्था, तथा बाजारों में सार्वजनिक सुविधा की कमी को तत्काल प्रभाव से सुधारे जाएंगे।

- पौधारोपण, सौंदर्यीकरण और रेलिंग लगाने के कार्य को अगले 10 दिन में पूरा किया जाना।

-चांदनी चौक में सांस्कृतिक गतिविधियों और सुंदरता के लिए तैयार होगी योजना।