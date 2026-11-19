जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। लाजपत नगर-दो स्थित जी-5 के बेसमेंट में आग लगने की घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक झुलस गया। मृतक की पहचान 23 वर्षीय गौरव के रूप में हुई है।

वहीं, 38 वर्षीय परमजीत शर्मा लगभग 30 प्रतिशत झुलस गए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक बुधवार दोपहर 1.17 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर चार फायर टेंडर भेजे गए। वहीं बाद में एक और फायर टेंडर भेजा गया।