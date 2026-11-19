जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में युधिष्ठिर सेतु पर तेज रफ्तार फार्च्यूनर कार ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में आठ लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दो घायलों ने दम तोड़ दिया। हादसे में दो लोगों की मौत के बाद पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या से संबंधित बीएनएस की धारा 105 भी जोड़ दी है।

पुलिस के अनुसार, हादसा बुधवार रात युधिष्ठिर सेतु पर हुआ था। फॉर्च्यूनर और ऑटो के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि आठ लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर कश्मीरी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना) और 125ए (लापरवाही से किए गए कृत्य से चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।