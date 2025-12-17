दिल्ली के मुगलकालीन बाजार में बुकिंग का तरीका बदला, अब 100% पेमेंट पर ही मिलेगा आर्डर

नेमिश हेमंत, नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में अभूतपूर्व तेजी जारी है। बुधवार को चांदी की कीमत 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई। इसी तरह, सोना भी 134,000 रुपये (24 कैरेट) प्रति 10 ग्राम से ऊपर है।

इन कीमती धातुओं की कीमतों में इस अभूतपूर्व तेजी के बाद, पुरानी दिल्ली के थोक ज्वेलरी बाजार में ज्वैलर्स ने अपने 300 साल से भी ज्यादा पुराने कारोबारी तरीकों को बदल दिया है। अब, दशकों पुराने ग्राहकों को भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 100% पेमेंट के बिना ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यह बदलाव बढ़ती कीमतों से होने वाले बढ़ते विवादों को देखते हुए लागू किया गया है। ज्वैलर्स के अनुसार, पहले लोग 10-20 से 50 प्रतिशत डाउन पेमेंट करके ज्वेलरी का ऑर्डर देते थे और फिर बाकी रकम अपनी सुविधा के अनुसार चुकाते थे। ज्वेलरी बनने में आमतौर पर 15 दिन लगते हैं, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रही। कीमत हर दिन बढ़ रही है। ऐसे में, पूरा पेमेंट मिलने से ज्वैलर्स उस पैसे का इस्तेमाल अपने कारोबार में कर पाएंगे।

अगर कोई बुकिंग 1 लाख रुपये की है, तो कुछ ही दिनों में उसकी कीमत 1.25 से 1.5 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। दिक्कतें तब और बढ़ गईं जब कुछ मामलों में लोग एक या दो साल पहले दिए गए ऑर्डर का हवाला देकर ज्वेलरी लेने आने लगे, जहां कीमत का अंतर दोगुने से भी ज्यादा हो गया था।

अब हर दुकान में नए निर्देश लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ग्राहकों को सोने की बुकिंग के लिए रेट का 100 प्रतिशत पेमेंट करना होगा। इसके अलावा, 3 प्रतिशत GST भी लगेगा। दरीबा कलां ज्वेलरी बाजार मुगल काल का है। इसका इतिहास 350 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मुगल रानियां, साथ ही उस समय के व्यापारी, अधिकारी और आम लोग भी यहां से ज्वेलरी खरीदते थे। यह महंगा कारोबार भरोसे पर आधारित है, जहां ज्वैलर्स ऑर्डर और बकाया पेमेंट के मामले में खरीदारों पर भरोसा करते हैं, और खरीदार सोने की क्वालिटी और कारीगरी के मामले में ज्वैलर्स पर भरोसा करते हैं। यहां के कई खरीदार दिल्ली से बाहर और विदेश भी चले गए हैं, फिर भी ग्राहक आधार बरकरार है।

दरीबा ज्वैलर्स एसोसिएशन के महासचिव मनीष वर्मा के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि उनके कारोबार पर काफी असर डाल रही है। पहला, बिक्री कम हो गई है। दूसरा, बुकिंग से जुड़े विवाद बढ़ गए हैं। सोने और चांदी की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं। इसलिए, विवादों से बचने के लिए ज्वैलर्स ने मिलकर पूरी बुकिंग राशि लेने का फैसला किया है।