    दिल्ली जल बोर्ड: आईटी प्रणाली में सुधार की तैयारी

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:42 AM (IST)

    दिल्ली जल बोर्ड अपनी आईटी प्रणाली को सुधारने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है। इसके लिए निविदा जारी की गई है। जल बोर्ड जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और टैंकर बुकिंग प्रणाली जैसे सिस्टम को बदलने की योजना बना रहा है। इस कदम से वास्तविक समय रखरखाव और कार्य आदेश आवंटन में सुधार होगा।

    जल बोर्ड जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और टैंकर बुकिंग प्रणाली जैसे सिस्टम को बदलने की योजना बना रहा है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड अपनी आईटी प्रणाली में सुधार और परियोजनाओं की क्लाउड-आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) की सेवाएँ लेने की योजना बना रहा है।

    इसके लिए एक निविदा जारी की गई है। निविदा में कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, टैंकर बुकिंग प्रणाली, बोरवेल अनुमति प्रणाली आदि को बदलने की योजना बना रहा है। इस कदम से वास्तविक समय रखरखाव, कार्य आदेश आवंटन और ट्रैकिंग, जियो-टैगिंग और व्यापक फील्ड रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा।

