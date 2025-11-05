दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी के हत्यारों का सुराग नहीं लगा सकी पुलिस, आखिर कब गिरफ्तार होंगे कातिल?

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के एक कर्मचारी की फ्लैट में चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। मंगलवार देर रात तक आरोपी को लेकर पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी है। जो बुजुर्ग के फ्लैट के अंदर दाखिल होने से लेकर हत्या की जानकारी मिलने तक की जांच कर रहे हैं। मृतक के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी।

मृतक 59 वर्षीय सुरेश कुमार राठी का शव सोमवार दोपहर बेगमपुर स्थित उनके घर के बाथरूम में खून से लथपथ हालत में मिला था। जो दो दिनों से लापता थे। इसकी जानकारी पुलिस को मृतक के बेटे अंकुर ने दी थी।