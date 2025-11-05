Language
    दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी के हत्यारों का सुराग नहीं लगा सकी पुलिस, आखिर कब गिरफ्तार होंगे कातिल?

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:55 PM (IST)

    दिल्ली के बेगमपुर में जल बोर्ड के कर्मचारी सुरेश कुमार राठी की उनके फ्लैट में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मृतक दो दिन से लापता थे, और उनका शव बाथरूम में खून से लथपथ मिला। पुलिस टीमें मामले की जांच कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के एक कर्मचारी की फ्लैट में चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं।

    मंगलवार देर रात तक आरोपी को लेकर पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी है। जो बुजुर्ग के फ्लैट के अंदर दाखिल होने से लेकर हत्या की जानकारी मिलने तक की जांच कर रहे हैं। मृतक के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी।

    मृतक 59 वर्षीय सुरेश कुमार राठी का शव सोमवार दोपहर बेगमपुर स्थित उनके घर के बाथरूम में खून से लथपथ हालत में मिला था। जो दो दिनों से लापता थे। इसकी जानकारी पुलिस को मृतक के बेटे अंकुर ने दी थी।

    अंकुर ने पुलिस को बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ रोहिणी सेक्टर-24 स्थित पाकेट-16 में रहता है। उसके पिता दिल्ली जलबोर्ड में कार्यरत थे। जिस फ्लैट में उनका शव मिला, वह भी उनका ही है और वे उसकी देखरेख के लिए कभी-कभी वहां आते थे। बेटे के अनुसार, उनके पिता पिछले दो दिनों से घर नहीं लौटे थे और फोन काल्स का जवाब भी नहीं दे रहे थे।

    इसके बाद वह उन्हें खोजते हुए बेगमपुर स्थित फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने घर से चाबी लाकर दरवाजा खोला तो अंदर बाथरूम में पिता का शव खून से लथपथ पड़ा मिला।

    पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में पीड़ित परिवार से लेकर आसापास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं, मृतक के साथ किसी के दुश्मनी या अनबन को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है।