दिल्ली की जेलों में भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, तीन साल से एक जगह तैनात अधिकारियों के तबादले का आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की जेलों में भ्रष्टाचार, वसूली और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। अब एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय से तैनात जेल अधिकारियों का तत्काल तबादला किया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने जेल प्रशासन को ऐसे अधिकारियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने और तुरंत स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। क्या है इस बदलाव के पीछे का उद्देश्य? इसका उद्देश्य जेलों में लंबे समय से जमे अधिकारियों के प्रभाव और संभावित सांठगांठ को खत्म करना है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जेलों में भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और लापरवाही के प्रति सरकार की नीति जीरो टालरेंस की है।



दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार जेल प्रशासन से संवेदनशील विभागों में निर्धारित अवधि से अधिक समय से तैनात अधिकारियों का ब्योरा भी मांगा गया है।

अधिकारियों का भी मांगा गया रिकॉर्ड इसमें जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ), फैक्ट्री और खरीद विभाग के अलावा पहली बार अपराध करने वाले कैदियों, आर्थिक अपराधों में बंद आरोपितों और सिविल कैदियों की जेलों में तैनात अधिकारियों की जानकारी शामिल है। सरकार ने भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों का सामना कर रहे कुछ अधिकारियों की पिछले 10 वर्षों की तैनाती का पूरा रिकॉर्ड भी मांगा है। ये निर्देश उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जारी किए गए हैं। केदियों को दिए जाने वाले भोजन और दवाओं की जांच बैठक में जेलों में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन और दवाओं की गुणवत्ता तथा बाजार दरों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए। इसका मकसद आपूर्ति के नाम पर होने वाली वित्तीय गड़बड़ियों को रोकना है।