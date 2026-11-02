कालकाजी से नेहरू प्लेस के बीच बनेगी एलिवेटेड रोड, दिल्ली में आउटर रिंग रोड का बॉटलनेक होगा खत्म

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। आउटर रिंग रोड पर मोदी मिल की ओर से आने पर कालकाजी फ्लाईओवर के आगे भैरव मंदिर के पास बॉटलनेक है। मां आनंदमयी मार्ग, मोदी मिल और नेहरू प्लेस से यू-टर्न लेकर आने वाला ट्रैफिक एक साथ आगे बढ़ता है।

भैरव मंदिर के पास दर्शनार्थियों के वाहन पार्क रहने के चलते चार लेन की सड़क एक लेन की बचती है। इसके ठीक आगे तीन-तीन पेट्रोल पंप और उन पर सीएनजी के लिए वाहनों की लंबी कतार भी लगभग 300 मीटर तक बॉटलनेक बनाए रखती है।

जाम की इस स्थायी समस्या के समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी ने अब यहां एलिवेटेड रोड पर सहमति जता दी है। कालकाजी फ्लाईओवर से नेहरू प्लेस फ्लाईओवर तक एलिवेटेड रोड के लिए जल्द ही अध्ययन कराया जाएगा। कालकाजी से नेहरू प्लेस तक बनेगी एलिवेटेड रोड बता दें कि सिंगल लेन वाले कालकाजी फ्लाईओवर की दूसरी लेन बनाने के साथ ही इसके मोदी मिल तक विस्तार का काम जारी है। वहीं सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की दूसरी लेन का भी काम शुरू हो गया है।

पीडब्ल्यूडी का दावा है कि दोनों प्रोजेक्ट पूरे होने पर चितरंजन पार्क, ग्रेटर कैलाश, चिराग दिल्ली, कालकाजी और नेहरू प्लेस जैसे इलाकों को जाम से राहत मिलेगी। जबकि दक्षिणी रेंज ट्रैफिक विभाग ने पीडब्ल्यूडी को 19 अगस्त को लिखे पत्र में दोनों प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता को लेकर सवाल उठाए थे।