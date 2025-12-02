दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों और अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई, छह फैक्ट्रियां सील
दिल्ली नगर निगम ने अवैध फैक्ट्रियों और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए छह फैक्ट्रियों को सील कर दिया। ये फैक्ट्रियां बिना अनुमति के चलाई जा रही थीं और नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाया और सड़कों से अवैध कब्जे हटाए।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन की अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। निगम ने सोमवार को जौहरीपुर में छह अवैध फैक्ट्रियों को सील किया। निगम की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन पुलिस बल के चलते उनकी एक न चल सकी।
निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा ने बताया कि निगम को सूचना मिली थी कि जाैहरीपुर में कपड़ों की पैकिंग, ट्रांसफार्मर समेत कई अवैध फैक्ट्रियां चल रही है। निगम ने उन फैक्ट्रियों का सर्वे किया। इसके बाद उन फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि स्पष्ट आदेश हैं कि अवैध फैक्ट्रियों को चलने नही दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि वह क्षेत्रों में जाकर देखे कहां प्रदूषण फैलाने वाली व अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। सीलिंग के बाद निगम ने अशोक नगर वार्ड से अतिक्रमण हटाया। शाहदरा में अवैध सब्जी मंडी लगती है, लगातार उसके खिलाफ पांच दिनों से अभियान चल रहा है।
