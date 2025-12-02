दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों और अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई, छह फैक्ट्रियां सील

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन की अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। निगम ने सोमवार को जौहरीपुर में छह अवैध फैक्ट्रियों को सील किया। निगम की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन पुलिस बल के चलते उनकी एक न चल सकी।

निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा ने बताया कि निगम को सूचना मिली थी कि जाैहरीपुर में कपड़ों की पैकिंग, ट्रांसफार्मर समेत कई अवैध फैक्ट्रियां चल रही है। निगम ने उन फैक्ट्रियों का सर्वे किया। इसके बाद उन फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है।